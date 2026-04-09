Трагедія на прогулянці двох братів: 4-річного хлопчика шукають п’яту добу

Розшуки зниклого хлопчика на Рівненщині

У Рівненській області п’яту добу тривають безперервні пошуки зниклого 4-річного Дмитрика, який разом з молодшим братом пішов на прогулянку у селі Колки. Додому діти так і не повернулися. Братика зниклого хлопчика знайшли мертвим.

Про це повідомили у Національній поліції.

На допомогу правоохоронцям прибули рятувальники із Черкаської області.

Завдяки новітньому обладнанню, вони ретельніше та швидше обстежують річку, в якій після зникнення дітей знайшли тіло дворічного Владислава — брата зниклого хлопчика.

Щодня до пошуків залучають поліцейських офіцерів громад, криміналістів, кінологів, оперативників, рятувальників, прикордонників, водолазів, бійців «Хижаку» та небайдужих громадян.

Для обстеження місцевості з повітря та у воді використовують дрони.

Операцію ускладнює сильний вітер та дощ.

«Наразі вже обстежено десятки кілометрів суші та водойми. Перевірено сотні господарств. На жаль, поки результатів не має. Пошуки тривають», — повідомили в Нацполіції.

Що відомо про трагедію з малолітніми братами

Як повідомило видання «Район Сарни», того трагічного дня двоє хлопчиків гуляли в бабусі на подвір’ї. Потім поїхали на велосипеді до друзів по сусідству. Діти гралися разом на вулиці неподалік будинку. Як зникли двоє хлопців — ніхто не помітив.

Коли діти надто довго не поверталися з вулиці, родичі почали їх шукати. Через кілька годин неподалік водойми знайшли велосипед дітей. Тіло молодшого з братиків виявили у річці Горинь того ж вечора. Старший — загадково зник.

У селі родину добре знають. Сім’я хлопчиків, в якій є ще двоє старших дітей, проживає на Дубенщині. Їхня мама під час трагедії була за кордоном. Дітей лишила на свого чоловіка та на старшу доньку. Вже потім дітей до себе на Дубровиччину забрала бабуся.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, у Дубровицькій громаді на Рівненщині загинула маленька дитина, ще одного хлопчика розшукують. Про зникнення дітей правоохоронці дізналися 5 квітня близько 19:00. 35-річна мешканка села Колки розповіла, що її племінники поїхали кататися на велосипеді та додому не повернулися.