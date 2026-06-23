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Трагедія на Прикарпатті: у Дністрі знайшли тіло 11-річного хлопчика
Звичайний літній відпочинок на березі водойми обернувся непоправним горем: після тривалих пошуків із залученням водолазів та дронів найгірші побоювання рідних підтвердилися.
У вівторок, 23 червня, у місті Галич на Івано-Франківщині рятувальники виявили та дістали з річки Дністер тіло неповнолітнього хлопця 2013 року народження, який зник 22 червня. За попередніми даними, напередодні трагедії дитина відпочивала на березі водойми разом зі своїм однолітком.
Про трагічне завершення пошукової операції повідомила ДСНС України.
До пошукових робіт долучилися фахівці різних підрозділів, зокрема особовий склад мобільно-рятувального центру швидкого реагування «Львів». Гірські рятувальники на катамарані перевірили 7,3 кілометра водної поверхні, а спеціальна група водолазів ретельно дослідила 6000 квадратних метрів дна.
«За допомогою безпілотного літального апарата рятувальники обстежили близько 2 км русла річки вниз за течією від ймовірного місця зникнення», — розповіли у пресслужбі ДСНС.
З родичами та близькими загиблого хлопчика працювали психологи відомства, надаючи їм необхідну фахову підтримку. Наразі всі деталі та обставини цієї фатальної події встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, на Одещині біля будинку дідуся зник дворічний хлопчик. Дитину знайшли мертвою у річці.