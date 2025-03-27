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Трагедія на Рівненщині: 5-річний хлопчик випав із вікна і загинув
Поліція розслідує трагічний випадок у Рівненській області: дитина випала з вікна через москітну сітку і не вижила.
У Здолбунові Рівненської області 26 березня 5-річний хлопчик випав з вікна квартири на п’ятому поверсі і помер на місці.
Про це повідомила поліція Рівненської області.
Правоохоронці на місці події з’ясували, що хлопчик перебував удома разом із мамою. Коли ввечері жінка з кухні пішла до іншої кімнати, син виліз на диван, самотужки відчинив вікно та сперся на москітну сітку.
Конструкція не витримала і дитина впала з вікна спочатку на накриття під’їзду, а потім на ґрунт.
Сусіди викликали "швидку", але медики лише констатували смерть хлопчика.
Слідчі за розпочали досудове розслідування за статтею про умисне вбивство із відміткою "нещасний випадок".
"Поліцейські наголошують дорослим: за можливості встановлюйте спеціальні дитячі замки на вікна. Постійно наголошуйте малечі, що перебувати біля вікна вкрай небезпечно", – закликали правоохоронці.
До слова, у Волинській області загинув 9-річний хлопчик, на якого у підсобному приміщенні впали дерев'яні плити.