Трагедія на Рівненщині: 5-річний хлопчик випав із вікна і загинув

Вікно, з якого випав хлопчик на Рівненщині

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У Здолбунові Рівненської області 26 березня 5-річний хлопчик випав з вікна квартири на п’ятому поверсі і помер на місці.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

Правоохоронці на місці події з’ясували, що хлопчик перебував удома разом із мамою. Коли ввечері жінка з кухні пішла до іншої кімнати, син виліз на диван, самотужки відчинив вікно та сперся на москітну сітку.

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Конструкція не витримала і дитина впала з вікна спочатку на накриття під’їзду, а потім на ґрунт.

Сусіди викликали "швидку", але медики лише констатували смерть хлопчика.

Слідчі за розпочали досудове розслідування за статтею про умисне вбивство із відміткою "нещасний випадок".

"Поліцейські наголошують дорослим: за можливості встановлюйте спеціальні дитячі замки на вікна. Постійно наголошуйте малечі, що перебувати біля вікна вкрай небезпечно", – закликали правоохоронці.

Москітна сітка, через яку випав з вікна хлопчик у Здолбунові

“Швидка” на місці, де з вікна випав хлопчик

До слова, у Волинській області загинув 9-річний хлопчик, на якого у підсобному приміщенні впали дерев'яні плити.