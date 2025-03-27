ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
900
Час на прочитання
1 хв

Трагедія на Рівненщині: 5-річний хлопчик випав із вікна і загинув

Поліція розслідує трагічний випадок у Рівненській області: дитина випала з вікна через москітну сітку і не вижила.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Вікно, з якого випав хлопчик на Рівненщині

Вікно, з якого випав хлопчик на Рівненщині

У Здолбунові Рівненської області 26 березня 5-річний хлопчик випав з вікна квартири на п’ятому поверсі і помер на місці. 

Про це повідомила поліція Рівненської області.

Правоохоронці на місці події з’ясували, що хлопчик перебував удома разом із мамою. Коли ввечері жінка з кухні пішла до іншої кімнати, син виліз на диван, самотужки відчинив вікно та сперся на москітну сітку. 

Конструкція не витримала і дитина впала з вікна спочатку на накриття під’їзду, а потім на ґрунт. 

Сусіди викликали "швидку", але медики лише констатували смерть хлопчика. 

Слідчі за розпочали досудове розслідування за статтею про умисне вбивство із відміткою "нещасний випадок". 

"Поліцейські наголошують дорослим: за можливості встановлюйте спеціальні дитячі замки на вікна. Постійно наголошуйте малечі, що перебувати біля вікна вкрай небезпечно", – закликали правоохоронці.

Москітна сітка, через яку випав з вікна хлопчик у Здолбунові

Москітна сітка, через яку випав з вікна хлопчик у Здолбунові

“Швидка” на місці, де з вікна випав хлопчик

“Швидка” на місці, де з вікна випав хлопчик

До слова, у Волинській області загинув 9-річний хлопчик, на якого у підсобному приміщенні впали дерев'яні плити.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie