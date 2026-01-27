Трагедія на Сумщині: росіяни вбили дронами цивільну пару під час евакуації

Дрон / © Associated Press

У вівторок, 27 січня, російські військові вчинили черговий воєнний злочин, цілеспрямовано атакувавши дронами-камікадзе двох мирних мешканців у Сумській області. Чоловік та жінка загинули на місці під час спроби покинути окуповану територію.

Про це офіційно повідомили в 14-му Армійському корпусі.

«Двоє цивільних осіб — чоловік та жінка — намагалися самостійно покинути окуповану територію з метою евакуації в безпечне місце. Їхній маршрут був відомий українським військовослужбовцям, які координували евакуацію. Російські оператори FPV-дронів свідомо та цілеспрямовано атакували беззбройних цивільних», — повідомили військові.

Згідно з повідомленням військових, атака була навмисною: перший удар прийшовся по жінці, яка загинула на місці. Другим дроном окупанти поцілили у пораненого чоловіка, який перебував біля тіла загиблої. У армійському корпусі наголосили, що такі дії є частиною системного терору на Сумському напрямку.

«Цей випадок не є поодиноким. Систематичне використання FPV-дронів проти цивільних осіб, які намагаються покинути окуповані території, стало частиною російської тактики у 2025–2026 роках. Вчинення таких дій не має жодного військового виправдання та є частиною політики залякування, примусового утримання населення в окупації та створення гуманітарної катастрофи», — заявили у підрозділі.

Українські військові зазначили, що дії російських операторів дронів мають усі ознаки воєнного злочину та порушують низку міжнародних актів, зокрема Римський статут та Женевські конвенції. У 14-му Армійському корпусі підкреслили, що Україна збирає докази для притягнення до відповідальності як безпосередніх виконавців, так і командування РФ.

Нагадаємо, раніше російські військові зайшли на прикордонну територію села Грабовське і вивезли звідти 50 цивільних мешканців. У ніч, коли росіяни вивезли людей, у цьому районі саме тривали бойові дії. Через загострення безпекової ситуації на прикордонні в Краснопільській громаді Сумщини зріс попит на евакуацію.

Раніше повідомлялося, ситуація на фронтах України продовжує загострюватися. Попри допомогу союзників Сили оборони наразі не можуть зрівняти потенціал із російськими окупантами за основними видами озброєння.