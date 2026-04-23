Трагедія на Тернопільщині: підліток забив до смерті односельця з інвалідністю заради відео

На Тернопільщині засудили до восьми років позбавлення волі неповнолітнього хлопця, який до смерті побив шваброю знайомого чоловіка з інвалідністю. Трагічний інцидент стався у селі Великі Чорнокінці, де підліток завдав жертві тяжких травм і паралельно фіксував знущання на камеру телефона.

Про деталі моторошного злочину та рішення суду повідомляє Zaxid.net.

Обставини жорстокого вбивства

Згідно з текстом вироку Чортківського районного суду, подія трапилася наприкінці травня 2022 року. Тодішній учень восьмого класу зустрів біля місцевого магазину знайомого напідпитку, який шукав підробіток по господарству. Коли вони разом прийшли до будинку юнака, чоловік перечепився та впав на підлогу, після чого школяр раптово почав бити його дерев’яним тримачем від швабри.

Загалом хлопець завдав жертві близько 15 сильних ударів по спині та животу. Свої протиправні дії нападник знімав на смартфон та одразу надіслав відеоролики друзям.

Суд та позиція родичів

За даними судово-медичної експертизи, зазнані травми спровокували у потерпілого масований крововилив у кишківник. Зрозумівши наслідки, юнак побіг по свою матір, проте сусіди та медики вже не змогли допомогти — чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, просив вибачення та прохав призначити йому умовний термін.

«Мій син був людиною з інвалідністю з дитинства, нікого не ображав та намагався усім допомагати», — наполягала на реальному ув’язненні мати загиблого.

Зрештою суддя визнала неповнолітнього винним у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. Окрім восьми років за ґратами, хлопця також зобов’язали сплатити 12 тисяч гривень судових витрат.

