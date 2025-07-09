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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Трагедія на водоймі в Миколаївській області: потонула 11-річна дитина

Рятувальники виявили тіло наступного ранку лише за кілька метрів від берега.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
11-річна дівчинка потонула в річці на Миколаївщині

11-річна дівчинка потонула в річці на Миколаївщині. / © ДСНС

У селі Інгульської громади, Миколаївської області сталася трагедія — під час купання в річці Інгул загинула дитина.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

11-річна дівчинка потонула в річці на Миколаївщині. / © ДСНС

11-річна дівчинка потонула в річці на Миколаївщині. / © ДСНС

Дві дівчинки 2013 року народження самостійно вирушили до водойми. Під час купання одна з них почала тонути. Її подруга побігла по допомогу. Люди, які опинилися неподалік, намагалися врятувати дитину, але не змогли виявити її у воді.

До пошуків долучилися рятувальники, які обстежували дно річки до настання темряви, однак безрезультатно. Вранці на місце прибули водолази. Після кількох занурень їм вдалося знайти тіло дівчинки — воно знаходилося приблизно за 4 метри від берега.

Обставини події наразі встановлює поліція.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі поліцейські затримали 44-річного чоловіка, який підозрюється у тому, що до смерті побив свого батька.

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