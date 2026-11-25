Росіяни вбили 33-річного Романа Бондаря

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24 листопада росіяни обстріляли залізничний вокзал у місті Коростень Житомирської області. Цей ворожий наліт забрав життя чоловіка — 33-річного Романа Бондаря.

Про це повідомили у Житомирській спеціальній школі №2.

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Назавжди 33: атака на Коростень забрала життя Романа Бондаря

Росіяни вбили 33-річного Романа Бондаря — мешканця Горщиківської громади. Особу полеглого під час обстрілу українця розкрили представники Житомирської спеціальної школи №2, а також у рідній громаді Романа.

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«Складно повірити, неможливо прийняти… Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та однокласникам. Розділяємо скорботу й схиляємо голови у глибокій жалобі. Світла й вічна пам’ять Роману», — написали у школі.

До посту на офіційній Facebook-сторінці навчального закладу прикріпили архівне та свіже фото випускника.

Голова Горщиківської громади Олексій Туровський уточнив, що чоловік мав порушення слуху і був нечуючим, а в момент ворожого обстрілу перебував на платформі, бо чекав на свій електропоїзд. Травми, завдані вибухом, виявилися смертельними.

«Він чекав на відправлення електропоїзда. Коли виходив із вагона, дістав смертельне поранення уламком під час російської атаки», — розповів Туровський.

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Місцева влада ухвалила рішення про оголошення триденної жалоби в Горщиківській громаді.

У громаді повідомили, що вчора також обірвалося життя учня 8-го класу Горщиківського ліцею Кашпуренка Тихона. Лікарі до останнього боролися за життя дитини. Хлопчик загинув від травм, отриманих на залізниці. Тихон загинув не від російської атаки, а від ураження струмом у момент, коли намагався перелізти через вантажний вагон. Дитину з опіками відвезли до лікарні, але врятувати не змогли.

«Були несприятливі погодні умови, було волого, тому електрична дуга пройшла через тіло хлопчика. У нього було 80% опіків тіла», — розповів «Суспільному» Олексій Туровський.

Атака росіян на Коростень: головне

Нагадаємо, вчора зранку, 24 листопада, російські війська атакували безпілотником «Герань-5» залізничну станцію в Коростені на Житомирщині.

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У мережі з’явилося відео моменту удару по території вокзалу, де в цей час біля перону перебував приміський пасажирський електропоїзд. Внаслідок «прильоту» пошкоджено потяг і будівлю вокзалу — там вибито шибки та відірвано шматки фасаду.

За інформацією «Укрзалізниці», диспетчери моніторингового центру завчасно виявили ворожий дрон і попередили персонал станції. Завдяки швидкій реакції локомотивної бригади та працівників вокзалу вдалося оперативно оголосити тривогу, висадити пасажирів з поїзда та вивести людей з будівлі до капітального стаціонарного сховища. Ніхто із залізничників не постраждав, а злагоджена евакуація дозволила уникнути значно більшої кількості жертв.

Попри термінові заходи безпеки, внаслідок атаки загинув 33-річний житель Горщиківської громади. Ще троє людей — дві 39-річні жінки та 69-річний чоловік — дістали травми.

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