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Трагедія на Волині: 11-річний хлопчик на смерть переїхав на автомобілі дворічну сестричку
Окрім сестрички, автомобіль зачепив ще й молодшого брата.
На Волині, у селі Немир Луцького району, 11-річний хлопчик наїхав на сестру автомобілем. Дворічна дівчинка загинула на місці.
Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Волинської області.
"За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик, скориставшись відсутністю дорослих, самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража. Під час цього він здійснив наїзд на свою дворічну сестру", - йдеться у повідомленні.
Авто також зачепило 7-річного брата. Хлопчик дістав незначні тілесні ушкодження.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
Як повідомлялося, у Дніпрі жінка викинула новонародженого хлопчика у пакеті на вулицю. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "залишення в небезпеці". Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.