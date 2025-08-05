Трагедія на Волині: 11-річний хлопчик на смерть переїхав на автомобілі дворічну сестричку

Іграшка.

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На Волині, у селі Немир Луцького району, 11-річний хлопчик наїхав на сестру автомобілем. Дворічна дівчинка загинула на місці.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Волинської області.

"За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик, скориставшись відсутністю дорослих, самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража. Під час цього він здійснив наїзд на свою дворічну сестру", - йдеться у повідомленні.

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Авто також зачепило 7-річного брата. Хлопчик дістав незначні тілесні ушкодження.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

Як повідомлялося, у Дніпрі жінка викинула новонародженого хлопчика у пакеті на вулицю. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "залишення в небезпеці". Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.