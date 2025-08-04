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Трагедія на Закарпатті: підліток втратив кінцівки через вибух гранати (фото)
Хлопець на подвір’ї бабусиного будинку знайшов гранату та випадково привів її в дію.
У Мукачівському районі Закарпатської області внаслідок вибуху гранати тяжко травмувався 16-річний хлопець. За попередніми даними, підліток перебував на подвір’ї бабусиного будинку, де самостійно привів у дію вибуховий пристрій, ймовірно — бойову гранату.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпаття у Telegram.
«Попередньо встановлено, що неповнолітній, перебуваючи за місцем проживання своєї бабусі, на присадибній ділянці будинку самостійно привів у дію вибуховий пристрій — висмикнув чеку з гранати, — йдеться у повідомленні.
Вибух стався вночі 4 серпня. Медики повідомили поліцію про госпіталізацію юнака з тяжкими тілесними ушкодженнями. Унаслідок вибуху він втратив праву руку та ногу — травматичну ампутацію. Зараз хлопець перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні.
Поліція з’ясовує, як граната опинилася в підлітка, та встановлює всі обставини події.
За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами або вибуховими речовинами) та ст.128 (необережне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що У місті Сквира на Київщині чоловік після конфлікту кинув гранату в людей. Внаслідок вибуху гранати, 21-річну дівчину, 27 та 51-річного місцевих мешканців ушпиталено до лікарні з тілесними ушкодженнями.