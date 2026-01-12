Трагедія на Закарпатті: у центрі реабілітації помер 7-річний хлопчик

Лікарня / © pixabay.com

На Закарпатті правоохоронці з’ясовують обставини смерті 7-річної дитини у центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. У межах кримінального провадження про підозру повідомлено лікарю-педіатру установи та матері хлопчика, дії якої раніше призвели до вилучення дитини з родини.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що хлопчик мав складні порушення здоров’я та потребував суворого режиму харчування.

«Медики наголошували на життєво необхідній безглютеновій та безлактозній дієтах», — зазначають у прокуратурі.

Зазначається, що під час перебування у закладі стан дитини критично погіршився. На момент смерті 4 грудня 2025 року вага 7-річного хлопчика становила лише 11 кілограмів. За даними правоохоронців, трагедії можна було запобігти, якби персонал закладу вчасно відреагував на стан пацієнта.

«Слідством встановлено, що під час різкого погіршення стану здоров’я лікарка центру не забезпечила своєчасного звернення за належною медичною допомогою», — йдеться у повідомленні правоохоронних органів.

Як повідомили у прокуратурі, до того як потрапити до центру, дитина страждала від неналежного догляду вдома. Через те, що мати систематично ігнорувала рекомендації лікарів, соціальні служби вилучили хлопчика з сім’ї. Напередодні трагедії міжнародні волонтери навіть розпочали процес організації лікування дитини за кордоном, проте хлопчик помер до того, як його встигли транспортувати.

Зазначається, що наразі лікарю-педіатру повідомили про підозру за статтею про неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 137 КК України). Матері інкримінують злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України). Слідство триває для встановлення всіх осіб, чия бездіяльність могла стати фатальною.

Нагадаємо, у Вінницькій області від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю. Дитина не отримувала їжі щонайменше два місяці.

Також повідомлялос, що мати 10-річного хлопчика, який помер від голоду у Вінницькій області, не зловживала алкоголем і не вживала заборонених речовин. Вона мала інвалідність ІІІ групи та не вміла доглядати за своїм сином.