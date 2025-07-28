ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
340
Час на прочитання
2 хв

Трагедія на Житомирщині: через недбалість лікаря під час пологів загинула дитина — подробиці

Немовля загинуло під час пологів через бездіяльність акушера-гінеколога.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Дитину витягли вже без ознак життя.

Дитину витягли вже без ознак життя.

На Житомирщині лікаря Коростенської міської лікарні підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті новонародженої дитини під час пологів. Слідство вважає, що медик проявив недбалість, не провівши вчасну діагностику та необхідні втручання.

Про це повідомили в поліції та прокуратурі Житомирської області.

За даними поліції та прокуратури, трагедія сталася ще влітку 2022 року. До лікарні звернулася 31-річна жінка на 40-му тижні вагітності зі скаргами на переймоподібні болі. Її госпіталізували з діагнозом «хибні перейми», а наступного ранку зафіксували передчасний розрив плодових оболонок. Попри це, лікарі обрали очікувальну тактику ведення пологів.

Надалі веденням пологів займався 54-річний акушер-гінеколог. Увечері жінка поскаржилася на болі внизу живота, проте лікар не провів ні ультразвукового дослідження, ні кардіотокографії. Крім того, він призначив породіллі наркотичний анальгетик без достатніх на те підстав і відмовився повторно її оглянути.

Наступного ранку стан жінки різко погіршився, але медик знову не вжив необхідних заходів. Лише о 6:20 було виявлено передчасне відшарування плаценти та дистрес плоду. Під час екстреного кесаревого розтину дитину витягли вже без ознак життя.

Смерть дитини настала від гострої гіпоксії з аспірацією навколоплідних вод через пізнє виявлення ускладнень. Експерти дійшли висновку, що трагедії можна було уникнути, якби лікар належно виконував свої обов’язки.

Слідчі повідомили медику про підозру за ч. 1 ст. 140 КК України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує до 2 років позбавлення або обмеження волі, а також заборона займатися медичною практикою. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одеському пологовому будинку №5 померло немовля. Мати дитини звинуватила медичних працівників у недбалості та невчасному наданні допомоги. За її даними, «лікарі ігнорували скарги, затягували з кесаревим розтином та не реагували на очевидні ознаки ускладнень».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie