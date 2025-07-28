Трагедія на Житомирщині: через недбалість лікаря під час пологів загинула дитина — подробиці

Дитину витягли вже без ознак життя.

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На Житомирщині лікаря Коростенської міської лікарні підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті новонародженої дитини під час пологів. Слідство вважає, що медик проявив недбалість, не провівши вчасну діагностику та необхідні втручання.

Про це повідомили в поліції та прокуратурі Житомирської області.

За даними поліції та прокуратури, трагедія сталася ще влітку 2022 року. До лікарні звернулася 31-річна жінка на 40-му тижні вагітності зі скаргами на переймоподібні болі. Її госпіталізували з діагнозом «хибні перейми», а наступного ранку зафіксували передчасний розрив плодових оболонок. Попри це, лікарі обрали очікувальну тактику ведення пологів.

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Надалі веденням пологів займався 54-річний акушер-гінеколог. Увечері жінка поскаржилася на болі внизу живота, проте лікар не провів ні ультразвукового дослідження, ні кардіотокографії. Крім того, він призначив породіллі наркотичний анальгетик без достатніх на те підстав і відмовився повторно її оглянути.

Наступного ранку стан жінки різко погіршився, але медик знову не вжив необхідних заходів. Лише о 6:20 було виявлено передчасне відшарування плаценти та дистрес плоду. Під час екстреного кесаревого розтину дитину витягли вже без ознак життя.

Смерть дитини настала від гострої гіпоксії з аспірацією навколоплідних вод через пізнє виявлення ускладнень. Експерти дійшли висновку, що трагедії можна було уникнути, якби лікар належно виконував свої обов’язки.

Слідчі повідомили медику про підозру за ч. 1 ст. 140 КК України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує до 2 років позбавлення або обмеження волі, а також заборона займатися медичною практикою. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одеському пологовому будинку №5 померло немовля. Мати дитини звинуватила медичних працівників у недбалості та невчасному наданні допомоги. За її даними, «лікарі ігнорували скарги, затягували з кесаревим розтином та не реагували на очевидні ознаки ускладнень».