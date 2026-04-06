Трагедія на Житомирщині: чоловік зарізав дружину та доньку

На Житомирщині 43-річний житель Радомишльської громади скоїв жорстоке вбивство своїх рідних.

Про випадок повідомили у прокуратурі.

«Чоловік у стані алкогольного сп’яніння кухонним ножем спричинив різану рану шиї своїй дружині. Далі невстановленим колото-ріжучим предметом завдав не менше 30 ударів своїй малолітній донці. Обидві загинули на місці. Після цього, перебуваючи на вулиці, він поранив сусідку, яка намагалася врегулювати сварку, а також двох котів і собаку», — уточнили деталі у відомстві.

Обвинувачений перебував у стані тимчасового розладу психічної діяльності у формі алкогольного делірію, не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. Через це прокурором направлено клопотання про застосування до обвинуваченого примусових заходів медичного характеру у вигляді поміщення до лікувального закладу з метою запобігання вчиненню ним суспільно-небезпечних діянь.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури справу скеровано до суду.

