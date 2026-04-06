ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
604
Час на прочитання
1 хв

Трагедія на Житомирщині: чоловік зарізав дружину та доньку

Зловмисник також поранив сусідку та домашніх тварин.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зловмисника затримано / © Associated Press

На Житомирщині 43-річний житель Радомишльської громади скоїв жорстоке вбивство своїх рідних.

Про випадок повідомили у прокуратурі.

«Чоловік у стані алкогольного сп’яніння кухонним ножем спричинив різану рану шиї своїй дружині. Далі невстановленим колото-ріжучим предметом завдав не менше 30 ударів своїй малолітній донці. Обидві загинули на місці. Після цього, перебуваючи на вулиці, він поранив сусідку, яка намагалася врегулювати сварку, а також двох котів і собаку», — уточнили деталі у відомстві.

Обвинувачений перебував у стані тимчасового розладу психічної діяльності у формі алкогольного делірію, не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. Через це прокурором направлено клопотання про застосування до обвинуваченого примусових заходів медичного характеру у вигляді поміщення до лікувального закладу з метою запобігання вчиненню ним суспільно-небезпечних діянь.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури справу скеровано до суду.

Нагадаємо, у Кривому Розі у дворі одного з багатоповерхових будинків виявили мертву жінку, на тілі якої були ножові поранення. Підозрюваного у вбивстві 21-річного місцевого мешканця затримали, він перебуває під вартою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie