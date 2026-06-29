Трагедія Су-24М на Хмельниччині: що встановили після допитів і експертиз

Трагедія Су-24М на Хмельниччині

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Державне бюро розслідувань продовжує розслідувати трагедію із падінням Су-24М у Хмельницькій області. Були допитані свідки та отримані висновки ДНК-експертизи. Також у ДБР спростували чутки про катапультування пілота.

Про це повідомили у ДБР.

Перші подробиці розслідування падіння Су-24М

Державне бюро розслідувань продовжує з’ясовувати обставини трагічної загибелі двох військовослужбовців в авіакатастрофі, яка сталася у Хмельницькій області 16 червня 2026 року.

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Слідчі наголосили на всебічному та неупередженому підході до справи, що базується лише на офіційних доказах.

За даними слідчих, у день аварії літак здійснював уже другий виліт. Технічний персонал військової частини не виявив жодних несправностей чи зауважень до стану судна ні перед першим, ні перед повторним підняттям у повітря. Уся службова документація була оформлена згідно з установленими вимогами.

У ДБР підтвердили, що екіпаж виконував бойове завдання, деталі якого вже передані слідству, проте з міркувань національної безпеки ця інформація не розголошується. Водночас правоохоронці офіційно спростували чутки, які поширювалися в Мережі відразу після трагедії:

«Окремо слідство спростовує інформацію, яка поширювалася у Мережі, про нібито катапультування одного з пілотів. Ці відомості не відповідають дійсності».

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Правоохоронці провели десятки допитів і поспілкувалися з колегами, командуванням та членами родин загиблих. Очевидці засвідчили, що перед польотом обидва пілоти пройшли обов’язковий медогляд, не скаржилися на здоров’я та перебували у гарному настрої.

Колеги схарактеризували пілотів як професіоналів. Сімейних проблем, які могли б вплинути на інцидент, у чоловіків не було.

Результати молекулярно-генетичної експертизи остаточно підтвердили особи загиблих військовослужбовців за ДНК.

Паралельно командування Повітряних сил ЗСУ проводить власне службове розслідування. Після його завершення буде призначено незалежну авіаційно-технічну експертизу.

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У ДБР висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

Наразі кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки).

Що відомо про катастрофу Су-24М

Нагадаємо, увечері 16 червня у Шепетівському районі Хмельниччини розбився бомбардувальник Су-24М, який виконував політ згідно з бойовим розпорядженням.

Унаслідок авіакатастрофи загинули обидва члени екіпажу — пілоти віком 23 та 55 років, один із яких пішов на фронт добровольцем у перший день повномасштабного вторгнення, а інший став військовим 2019 року.

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Офіс генпрокурора та ДБР розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил польотів або підготовки до них. Наразі тривають першочергові слідчі дії для встановлення обставин трагедії та технічного стану літака.

Правоохоронці вже вилучили «чорну скриньку» для розшифрування, а також бортовий журнал, документацію щодо медогляду екіпажу та інші дозволи на польоти.

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