ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
313
Час на прочитання
1 хв

Трагедія у Дніпрі: в квартирі здетонувала граната, є загиблий

Наразі правоохоронці з’ясовують джерело походження боєприпасу та всі обставини інциденту.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Граната

Граната / © Вікіпедія

Уранці 19 липня в Чечелівському районі Дніпра в одній із квартир стався потужний вибух. Як з’ясувалося, у приміщенні здетонувала граната, яка була у руках одного з чоловіків.

Про це пише поліція регіону.

У результаті події постраждали троє людей, один із них — 46-річний чоловік — згодом помер у лікарні.

Вибух прогримів близько 5:00 ранку. На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які почали встановлювати обставини трагедії.

За попередніми даними, у момент вибуху в кімнаті перебували троє осіб. Граната здетонувала в руках одного з них, спричинивши численні травми всім присутнім.

На жаль, один із постраждалих помер у медичному закладі, двоє інших — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні, 19 липня, на проспекті Богдана Хмельницького сталася смертельна ДТП.

Водій автомобіля швидкої допомоги під час руху виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. В результаті один з медпрацівників отримав смертельні травми та загинув на місці. Інший медпрацівник та водій зазнали тілесних ушкоджень.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie