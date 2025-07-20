Трагедія у Дніпрі: в квартирі здетонувала граната, є загиблий

Граната / © Вікіпедія

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Уранці 19 липня в Чечелівському районі Дніпра в одній із квартир стався потужний вибух. Як з’ясувалося, у приміщенні здетонувала граната, яка була у руках одного з чоловіків.

Про це пише поліція регіону.

У результаті події постраждали троє людей, один із них — 46-річний чоловік — згодом помер у лікарні.

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Вибух прогримів близько 5:00 ранку. На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які почали встановлювати обставини трагедії.

За попередніми даними, у момент вибуху в кімнаті перебували троє осіб. Граната здетонувала в руках одного з них, спричинивши численні травми всім присутнім.

На жаль, один із постраждалих помер у медичному закладі, двоє інших — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні, 19 липня, на проспекті Богдана Хмельницького сталася смертельна ДТП.

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Водій автомобіля швидкої допомоги під час руху виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. В результаті один з медпрацівників отримав смертельні травми та загинув на місці. Інший медпрацівник та водій зазнали тілесних ушкоджень.