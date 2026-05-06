Трагедія у двох містах після атак РФ: багато загиблих і десятки поранених - кількість жертв зростає

Удар по Запоріжжі 5 травня. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Доповнено додатковими матеріалами

Напередодні ввечері, 5 травня, армія агресорки Росії вдарила по Запоріжжі та Дніпрі. В обласних центрах загинули цивільні мешканців, десятки людей отримали травми. Втім, кількість жертв зростає далі.

Про це повідомила місцева влада, пише ТСН.ua.

Напередодні увечері у Запоріжжі росіяни атакували КАБами кілька підприємств та цивільну інфраструктуру, зокрема, житлові будинки, СТО та автомийку та магазин. У Дніпрі ворог атакував підприємство.

Жертви у Запоріжжі

У Запоріжжі внаслідок російського удару загинуло 12 осіб. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що станом на ранок до 43 зросла кількість постраждалих, віком від 20 до 66 років.

Наразі у лікарнях залишається 18 поранених ушпиталені. Стан чотирьох травмованих медики оцінюють, як важкий. Водночас 14 людей у стані середньої тяжкості.

Жертви у Дніпрі

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зранку уточнив, що у Дніпрі загинуло четверо осіб, а 19 — дістали поранень.

Відомо, що 13 людей шпиталізували до медзакладів. Вони перебувають у стані середньої тяжкості. Втім, стан чотирьох чоловіків 23, 33, 44 та 52 років — важкий.

Нагадаємо, цієї ночі Росія зірвала «режим тиші». Вибухи пролунали у Запоріжжі, Дніпрі, Харкові та Херсоні. Окупанти запустили по обласних центрах КАБи та безпілотники.

Після нічних обстрілів радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що РФ зірвала режим тиші, який оголосила Україна від початку доби 6 травня. З його слів, «перемир’я» до 9 травня фактично зірване.

