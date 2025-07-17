Трагедія у Харкові: у гідропарку втопився хлопчик, доки мати відпочивала у компанії

У Харкові втопилася дитина

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У Харкові під час відпочинку у гідропарку втопився 8-річний хлопчик. Дитина залишилися без нагляду матері.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Поліцейські встановили, що 34-річна жінка відпочивала на водоймі разом із сином та двома знайомими. Компанія спільно каталася на водній гірці, після чого вирішила змінити місце відпочинку, залишивши хлопчика самого.

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«Невдовзі мати помітила, що дитина зникла з поля зору. На березі було виявлено лише надувну подушку, з якою він плавав. Пошуки тривали всю ніч. Лише вранці водолази ДСНС виявили у водоймі тіло хлопчика без ознак життя», — йдеться у повідомленні відомства.

За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Поліцією встановлюються всі обставини трагедії.

Нагадаємо, 12-річна дівчинка потонула у Петренківському водосховищі Харкова. Трагедія сталася на очах відпочивальників.

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