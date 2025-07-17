- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 401
- Час на прочитання
- 1 хв
Трагедія у Харкові: у гідропарку втопився хлопчик, доки мати відпочивала у компанії
У Харкові втопився 8-річний хлопчик. Рятувальники виявили тіло наступного дня.
У Харкові під час відпочинку у гідропарку втопився 8-річний хлопчик. Дитина залишилися без нагляду матері.
Про це повідомили у поліції Харківської області.
Поліцейські встановили, що 34-річна жінка відпочивала на водоймі разом із сином та двома знайомими. Компанія спільно каталася на водній гірці, після чого вирішила змінити місце відпочинку, залишивши хлопчика самого.
«Невдовзі мати помітила, що дитина зникла з поля зору. На березі було виявлено лише надувну подушку, з якою він плавав. Пошуки тривали всю ніч. Лише вранці водолази ДСНС виявили у водоймі тіло хлопчика без ознак життя», — йдеться у повідомленні відомства.
За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».
Поліцією встановлюються всі обставини трагедії.
Нагадаємо, 12-річна дівчинка потонула у Петренківському водосховищі Харкова. Трагедія сталася на очах відпочивальників.