Трагедія у Луцьку: 13-річний хлопець помер після підозри на отруєння, а розтин показав зовсім інше

У Луцьку розслідують трагічну смерть 13-річного хлопця з Рівненщини, який помер ввечері 20 жовтня.

Про це пише «Конкурент».

Як стало відомо, протягом чотирьох днів до трагедії хлопець страждав від розладу травлення, який проявлявся блювотою і проносом. Батьки припускали, що дитина могла отруїтися шаурмою.

Відомо, що спершу хлопця доправили до Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання (ТМО). Однак там його не оглянули, скерувавши до інфекційної лікарні. Є інформація, що дитина померла на паркованні дитячого ТМО.

За попередніми даними, отриманими під час розтину, причиною смерті став гангренозний апендицит, ускладнений перитонітом. У поліції підтвердили, що за фактом смерті триває слідство.

Після оприлюднення інформації в КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» повідомили, що 2025 року випадків смерті дітей у їхньому закладі зафіксовано не було.

