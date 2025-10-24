ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
8308
1 хв

Трагедія у Луцьку: 13-річний хлопець помер після підозри на отруєння, а розтин показав зовсім інше

Розкрито жахливі подробиці смерті хлопця, який помер від невиявленого апендициту.

Руслана Сивак
Лікарня

Лікарня / © pixabay.com

У Луцьку розслідують трагічну смерть 13-річного хлопця з Рівненщини, який помер ввечері 20 жовтня.

Про це пише «Конкурент».

Як стало відомо, протягом чотирьох днів до трагедії хлопець страждав від розладу травлення, який проявлявся блювотою і проносом. Батьки припускали, що дитина могла отруїтися шаурмою.

Відомо, що спершу хлопця доправили до Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання (ТМО). Однак там його не оглянули, скерувавши до інфекційної лікарні. Є інформація, що дитина померла на паркованні дитячого ТМО.

За попередніми даними, отриманими під час розтину, причиною смерті став гангренозний апендицит, ускладнений перитонітом. У поліції підтвердили, що за фактом смерті триває слідство.

Після оприлюднення інформації в КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» повідомили, що 2025 року випадків смерті дітей у їхньому закладі зафіксовано не було.

Нагадаємо, в Новій Зеландії 13-річний підліток потрапив до лікарні з гострим болем у животі після того, як проковтнув близько 200 потужних неодимових магнітів. Лікарі були змушені видалити частину його кишківника через руйнівні пошкодження, спричинені цими предметами.

Також повідомлялося, що в Києві викрили спробу незаконного передавання новонародженої дівчинки іноземцям під виглядом сурогатного материнства. Фігурантами справи стали представники приватної медичної компанії, що спеціалізується на лікуванні безпліддя.

8308
