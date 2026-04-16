Трагедія у Львові: лікар переплутав рослини і помер від отруєння

Лікар переплутав черемшу та чемерицю / © Pixabay

У Львові лікар помер після вживання отруйної рослини. Чоловік переплутав її з ведмежим часником, більш відомим як черемша. Про загибель чоловіка стало відомо 12 квітня. Він помер в Університетській лікарні Львова.

12 квітня стало відомо про смерть спортивного лікаря Зиновія Полянського. Чоловік помер від отруєння. Його дружину також госпіталізували з важким отруєнням.

Причиною отруєння могла стати чемериця, з якою Зиновій Полянський переплутав черемшу (часник ведмежий). Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приміткою «Нещасний випадок».

За попередніми даними, 6 квітня подружжя львів’ян придбало на Стрийському ринку Львова листя чемериці замість черемші. Внаслідок вживання рослини пара отруїлася.

Вони разом потрапили до реанімації Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького. 12 квітня 67-річний Зиновій Полянський помер. Його не змогли врятувати.

У лікарні уточнили, що подружжя госпіталізували з діагнозом «отруєння невідомою речовиною». Точну причину смерті встановлюватимуть експерти.

12 квітня про смерть Полянського повідомили у Львівському фаховому коледжі спорту та Федерації регбі Львівщини. Причину смерті не зазначали.

«Зиновій Петрович був завідувачем медичної частини КЗ ЛОР „Львівський фаховий коледж спорту“, висококваліфікованим лікарем, людиною з великим серцем, яка віддала багато років служінню спорту та здоров’ю спортсменів», — написали на сторінці коледжу.

Чим чемериця відрізняється від черемші

Насамперед чемериця — отруйна, а черемша — ні. Черемша — це дикий часник, який ще має назву «ведмежий». Він їстівний і навіть корисний для здоров’я. Його листя м’яке, видовжене та ніжне.

Черемша має яскраво виражений запах часнику. Це головний маркер, за яким її розпізнають. Для запаху потрібно потерти листя у руках.

Чемериця — вкрай отруйна для людини рослина. Вона має широке, щільне листя з вираженими прожилками. Чемериця не пахне часником, навіть якщо сильно розтерти листя. Також вона має товсте стебло.

Якщо маєте хоча б найменший сумнів у тому, чи перед вами черемша, не їжте рослину.