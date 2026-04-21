Трагедія у Миколаєві: 2-річний хлопчик потонув у ванній, поки матір спала

У Миколаєві поліція повідомила про підозру 23-річній жінці, чий дворічний син загинув у ванній.

У Миколаєві 23-річній матері повідомили про підозру після загибелі дитини у ванній / © Поліція Миколаївської області

У Миколаєві дворічний хлопчик потонув у ванній, через що його 23-річній матері повідомили про підозру.

Про це передає поліція Миколаївської області.

23-річна жінка залишила без нагляду свого малолітнього сина у ванній з відкритою подачею води та перекритим стоком, а сама пішла у іншу кімнату відпочивати, де заснула. Повернувшись приблизно через дві години, горе-мати виявила дитину без ознак життя.

За словами поліції, жінка дістала хлопчика з води та намагалась самостійно врятувати його, проводивши реанімаційні заходи. На жаль, медики, які приїхали на виклик, констатували смерть дитини. За попередніми висновками фахівців, смерть дитини настала внаслідок утоплення у воді (механічної асфіксії).

Жінці про підозру за ст.«Залишення у небезпеці малолітню дитину, що спричинило її смерть». Їй загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Прилуках Чернігівської області під час купання у ванні потонув дев’ятимісячний Захар. Його 18-річна матір Валерія Круш стверджує, що трагедія сталася через несправну защіпку на колі для плавання, яке вона отримала у «Пакунку малюка».

