Детонація боєприпасів на Київщині / © Associated Press

Реклама

Зросла кількість загиблих в селі Мила на Київщині, де після атаки РФ детонували склади боєприпасів. Станом на 30 серпня відомо про 38 загиблих та 20 постраждалих, серед них — двоє дітей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Реклама

За його словами, у селі безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару. Він додав, що станом на ранок 30 серпня більшість пожеж рятувальникам вдалося загасити. Також на місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС, які виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

Реклама

«Масштаб забруднення території значний, і ця робота продовжуватиметься, скільки буде потрібно. На жаль, відомо, що 38 людей загинуло від удару та подальшої детонації. Мої співчуття рідним і близьким. Двадцять людей постраждало, серед них дві дитини», — зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що четверо людей досі вважаються зниклими безвісти. Їх пошук триває.

© t.me/V_Zelenskiy_official

Детонація боєприпасів біля Житомирської траси — останні новини

Нагадаємо, 29 серпня російські військові атакували Бучанський район на Київщині. Виникли сильні пожежі та детонація, які охопили населені пункти, що розташовані на Житомирській трасі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перший удар у селі Мила Бучанського району припав на місце зберігання вибухових речовин. Це, своєю чергою, спричинило масштабну детонацію боєприпасів і дронів безпосередньо поруч із цивільними жителями.

Реклама

Місцева мешканка розповіла, що на допомогу людям приїхав військовий, який нещодавно повернувся з бойових дій. Він вивіз родину на власному авто.

Новини партнерів