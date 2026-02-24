ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
785
1 хв

Трагедія у Павлограді: 28-річний військовий розстріляв охоронців — один чоловік загинув

У Павлограді затримали військового, який з автомата вбив одного охоронця, а іншого — поранив.

Дмитро Гулійчук
Стрілянина у Павлограді

Стрілянина в Павлограді

У Павлограді на Дніпропетрощині чоловік з автомата відкрив вогонь по охоронцях, які приїхали на виклик.

Про це передає Департамент карного розшуку Нацполіції.

Інцидент стався 21 лютого.

«Спрацювала сигналізація в магазині, і напарники виїхали на адресу. Коли зупинилися біля супермаркету, до них підійшов невідомий, попросив цигарку. Охоронці відповіли, що не палять. Чоловік пішов, але незабаром повернувся з автоматом у руках і відкрив вогонь», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок нападу один з охоронців — 39-річний чоловік — загинув на місці події. Інший охоронець, 21-річний хлопець, дістав вогнепальні поранення та був госпіталізований.

Як уточнює місцеве видання Павлоград.dp, один з охоронців встиг вибратися з автомобіля та уникнути переслідування підозрюваного, інший, отримавши значні вогнепальні поранення, помер в автомобілі.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 28-річний військовослужбовець, місцевий мешканець. Затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі двоє неповнолітніх підлітків жорстоко побили військовослужбовця ЗСУ та зняли це на телефон.

785
