Трагедія у Павлограді: 28-річний військовий розстріляв охоронців — один чоловік загинув
У Павлограді затримали військового, який з автомата вбив одного охоронця, а іншого — поранив.
У Павлограді на Дніпропетрощині чоловік з автомата відкрив вогонь по охоронцях, які приїхали на виклик.
Про це передає Департамент карного розшуку Нацполіції.
Інцидент стався 21 лютого.
«Спрацювала сигналізація в магазині, і напарники виїхали на адресу. Коли зупинилися біля супермаркету, до них підійшов невідомий, попросив цигарку. Охоронці відповіли, що не палять. Чоловік пішов, але незабаром повернувся з автоматом у руках і відкрив вогонь», — йдеться в повідомленні.
Внаслідок нападу один з охоронців — 39-річний чоловік — загинув на місці події. Інший охоронець, 21-річний хлопець, дістав вогнепальні поранення та був госпіталізований.
Як уточнює місцеве видання Павлоград.dp, один з охоронців встиг вибратися з автомобіля та уникнути переслідування підозрюваного, інший, отримавши значні вогнепальні поранення, помер в автомобілі.
Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 28-річний військовослужбовець, місцевий мешканець. Затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство.
