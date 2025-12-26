Трагедія у Прилуках: 18-річна мама розповіла, як у ванні потонув її 9-місячний син

Немовля / © pixabay.com

У Прилуках Чернігівської області під час купання у ванні потонув дев’ятимісячний Захар. Його 18-річна матір Валерія Круш стверджує, що трагедія сталася через несправну защіпку на колі для плавання, яке вона отримала у «Пакунку малюка». Наразі поліція розслідує справу як нещасний випадок та злісне невиконання батьківських обов’язків.

Про це повідомило місцеве видання «Гарт».

Трагедія з немовлям у Прилуках сталася 17 грудня. Поліція Чернігівської області повідомила, що правоохоронці Прилуцького райвідділу встановлюють причини та обставини загибелі 9-місячного хлопчика, який потонув під час купання вдома.

Історія родини, в якій сталася трагедія

Мати немовляти Валерія родом із Черкащини. Близько 10 років тому вона разом зі своєю матір’ю, а також старшим і молодшим братами переїхала до села Кути на Чернігівщині. Там мати Валерії почала жити з місцевим мешканцем Сергієм Мостовим. У пари народився спільний син, якому нині дев’ять років.

У серпні 2024 року Сергія мобілізували до лав Збройних сил. Від 18 січня цього року чоловік вважався зниклим безвісти, лише через дев’ять місяців родина дізналася про його загибель. Поховали військового 20 жовтня. Валерія зізнається, що дуже важко переживає цю втрату та сумує за Сергієм, як за рідною людиною. Водночас жінка наголошує, що це далеко не єдине випробування, яке випало на її долю.

«Перший чоловік мене бив, і я на 3-4 місяці вагітності втратила першу дитину. Я пішла від нього, зустріла в Прилуках другого чоловіка — Юрія Круша. Йому 49 років, він служить. Від попереднього шлюбу в нього є 15-річна дочка. Ми одружені майже рік. У нас народився Захарчик. Ми планували йому сестричку, і я знову завагітніла», — розповіла Валерія.

Деталі загибелі немовляти у Прилуках

Жінка поділилася деталями трагедії, яка сталася з її сином. Того дня Валерія купала Захара звичайній ванні. На ньому було дитяче коло із бебі-бокса. Мати зазначає, що малюка давно купали в цьому колі і все було добре.

«30 хвилин ми з ним разом гралися. Тут кіт у кухні почав бити посуд. Я вийшла буквально на кілька секунд, гиркнула на кота, повернулася — малий під водою, а круг на воді. Защібка відійшла (зісковзнула з мотузки, якою кріпилась до круга), хоч я її десять разів перевіряла, як і завжди. Я витягла синочка і намагалася його відкачати. Знала, що треба перевернути дитину лицем донизу, постукати кілька разів по спинці. Так і робила. Набрала „швидку“. Вона їхала десь 15 хвилин. Я продовжувала робити синочку штучне дихання, натискала між ребрами, поки мене не замінив медик зі „швидкої“, — розповіла Валерія.

Попри реанімаційні заходи, врятувати життя Захара, на жаль, не вдалося.

Мати додала, що повідомила про трагедію своєму чоловікові. Юрія відпустили зі служби і він примчав додому. Батьки поховали сина 19 грудня.

За словами Валерії, Сергій не звинувачує її у загибелі Захара.

«Чоловік мене не звинувачує, а підтримує, бо вже пішов 6-й місяць вагітності і через те, що я багато переживала, є загроза викидня. Із цією вагітністю вже двічі таке було. Мене обстежили, хотіли покласти в стаціонар, але я не погодилась — треба було поховати сина… А сьогодні (23 грудня — ред.) мені на допит», — розповіла мати малюка.

Слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про вбивство з приміткою «нещасний випадок» та за статтею про злісне невиконання батьками обов’язків із догляду за дитиною.

Нагадаємо, 11 грудня Деснянський райсуд Чернігова заарештував на 60 діб із правом застави поліцейську, яка службовим авто на смерть збила 6-річну дівчинку у Прилуках.