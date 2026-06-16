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Трагедія у ТЦК на Закарпатті: ДБР перевіряє можливе перевищення повноважень
На Закарпатті розслідують смерть 29-річного чоловіка після перебування у ТЦК та СП. Державне бюро розслідувань перевіряє можливе перевищення повноважень та якість надання медичної допомоги.
Державне бюро розслідувань розслідує обставини смерті чоловіка після перебування у ТЦК та СП на Закарпатті. Працівники ДБР встановлюють усі обставини події. Винним може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років.
Про це повідомили у ДБР.
Смерть чоловіка після візиту до ТЦК на Закарпатті: ДБР розслідує справу
У ДБР повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після візиту до ТЦК на Закарпатті. Там додали, що перевірка випадків можливих протиправних дій посадових осіб щодо українців — один з пріоритетних напрямків роботи відомства.
ДБР зареєструвало кримінальне провадження на підставі інформації про можливе застосування щодо померлого чоловіка насильства з боку працівників ТЦК та СП.
За попередніми даними, чоловік неодноразово скаржився на самопочуття, поки був у ТЦК та СП. Його двічі доставляли до лікарні. Після першого обстеження лікарі надали допомогу та виписали чоловіка з лікарні.
Під час другого разу чоловіка госпіталізували вже у критичному стані — у 29-річного раптово зупинилося серце. За кілька днів чоловік помер у реанімації, так і не прийшовши до тями.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану.
У випадку, якщо ДБР визначить винних у ситуації, їм буде загрожувати до 12 років позбавлення волі.
Наразі проводять слідчі дії. ДБР перевіряє працівників ТЦК, а також своєчасність та надану медичну допомогу.
Смерть у ТЦК Закарпаття: що відомо
Нагадаємо, на Закарпатті помер чоловік, якого доправили до лікарні з ТЦК. За інформацією пресслужби обласного ТЦК та СП, громадянин перебував у підрозділі для уточнення облікових даних, коли його стан раптово погіршився.
У перший день медики надали допомогу та не побачили потреби у госпіталізації. Однак наступного дня чоловіку знову стало зле, його ушпиталили, і згодом він помер у лікарні.
У ТЦК наголосили, що жодного застосування фізичної сили чи інших заходів примусу до громадянина з боку працівників військкомату не було. Наразі поліція з’ясовує обставини трагедії та розпочала слідчі дії, а ТЦК проводить внутрішнє службове розслідування і повністю співпрацює зі слідством.
Керівництво відомства висловило співчуття родині померлого та закликало медіа та громадськість уникати передчасних висновків до завершення експертизи.