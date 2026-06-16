ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

Трагедія у ТЦК на Закарпатті: ДБР перевіряє можливе перевищення повноважень

На Закарпатті розслідують смерть 29-річного чоловіка після перебування у ТЦК та СП. Державне бюро розслідувань перевіряє можливе перевищення повноважень та якість надання медичної допомоги.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
ДБР перевіряє ТЦК на Закарпатті

ДБР перевіряє ТЦК на Закарпатті

Державне бюро розслідувань розслідує обставини смерті чоловіка після перебування у ТЦК та СП на Закарпатті. Працівники ДБР встановлюють усі обставини події. Винним може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років.

Про це повідомили у ДБР.

Смерть чоловіка після візиту до ТЦК на Закарпатті: ДБР розслідує справу

У ДБР повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після візиту до ТЦК на Закарпатті. Там додали, що перевірка випадків можливих протиправних дій посадових осіб щодо українців — один з пріоритетних напрямків роботи відомства.

ДБР зареєструвало кримінальне провадження на підставі інформації про можливе застосування щодо померлого чоловіка насильства з боку працівників ТЦК та СП.

За попередніми даними, чоловік неодноразово скаржився на самопочуття, поки був у ТЦК та СП. Його двічі доставляли до лікарні. Після першого обстеження лікарі надали допомогу та виписали чоловіка з лікарні.

Під час другого разу чоловіка госпіталізували вже у критичному стані — у 29-річного раптово зупинилося серце. За кілька днів чоловік помер у реанімації, так і не прийшовши до тями.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану.

У випадку, якщо ДБР визначить винних у ситуації, їм буде загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Наразі проводять слідчі дії. ДБР перевіряє працівників ТЦК, а також своєчасність та надану медичну допомогу.

Смерть у ТЦК Закарпаття: що відомо

Нагадаємо, на Закарпатті помер чоловік, якого доправили до лікарні з ТЦК. За інформацією пресслужби обласного ТЦК та СП, громадянин перебував у підрозділі для уточнення облікових даних, коли його стан раптово погіршився.

У перший день медики надали допомогу та не побачили потреби у госпіталізації. Однак наступного дня чоловіку знову стало зле, його ушпиталили, і згодом він помер у лікарні.

У ТЦК наголосили, що жодного застосування фізичної сили чи інших заходів примусу до громадянина з боку працівників військкомату не було. Наразі поліція з’ясовує обставини трагедії та розпочала слідчі дії, а ТЦК проводить внутрішнє службове розслідування і повністю співпрацює зі слідством.

Керівництво відомства висловило співчуття родині померлого та закликало медіа та громадськість уникати передчасних висновків до завершення експертизи.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie