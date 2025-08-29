ТСН у соціальних мережах

Трагедія в Дніпрі: з’явились нові подробиці про стан дитини, яка впала в парку Шевченка

Дитяча прогулянка у парку Шевченка завершилася трагедією. На 9-річну дівчинку впав стілець із фотозони. Лікарі повідомили останні новини.

24 серпня у парку Шевченка, що у Дніпрі 9-річна дівчинка отримала серйозні травми після того, як на неї впав великий стілець із фотозони біля Літнього театру. Дитину з важкою черепно-мозковою травмою у стані коми забрала швидка допомога.

Про це розповів лікар Сергій, передає «Інформатор«.

Медики одразу прооперували постраждалу. За словами лікаря Сергія, стан був критичний.

«Дитина надійшла у важкому стані, із серйозною черепно-мозковою травмою. Вона перебувала у комі, ми провели оперативне втручання», — розповів він.

Уже 28 серпня у дівчинки з’явилася позитивна динаміка. Вона вийшла з коми та почала реагувати на близьких.

«Свідомість ще не повністю ясна, але дитина вже впізнала батька. Це важливий крок до відновлення», — зазначив лікар.

Зараз загрози для життя дитини немає, однак стан залишається тяжким. Дівчинка досі у реанімації.

«Жодних додаткових операцій не планується. У відділенні інтенсивної терапії вона може провести близько тижня, далі буде реабілітація щонайменше два тижні», — додав Сергій.

Лікарі оцінюють шанси на повне одужання як доволі сприятливі. Головне завдання тепер — повернути дитину до нормального життя після травми.

Нагадаємо, на дівчинку впала артінсталяція у вигляді великого барного стільця. Камери спостереження зафіксували момент, коли дитина вхопилася за конструкцію і впала разом із нею.

Батько постраждалої заявляв, що інсталяція не була належно закріплена, і планував звернутися до правоохоронців. Поліція та прокуратура розпочали кримінальне провадження за фактами службової недбалості та порушення правил безпеки дітей. Слідчі дії наразі ще тривають.

