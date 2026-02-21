ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
301
2 хв

Смерть дитини у Нікополі – Кравченко розкрив шокуючі деталі та версії трагедії

10-річна дівчинка загинула від рук дорослої людини, яка мала її захищати.

Наталія Магдик
Руки

Руки / © із соцмереж

В Дніпропетровській області у Нікополі 10-річна дівчинка загинула не від обстрілів, а від побоїв, завданих мачухою.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко на Facebook.

«Захист прав дітей є одним із моїх особистих пріоритетів. Ми бачимо факти, які складно прийняти як реальність. Але говоритимемо про них без замовчування. Кожен дорослий має чітко розуміти: насильство над дітьми — неприйнятне. Покарання буде максимальним», — наголосив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

19 лютого о 17:30 дівчинку без свідомості доставили до реанімації Нікопольської міської лікарні з внутрішньочерепною гематомою, закритою черепно-мозковою травмою та мозковою комою. Через кілька годин дитина померла.

Спочатку 23-річна мачуха стверджувала, що дитина нібито впала на вулиці. Пізніше вона змінила версію: нібито розлютилася, бо дівчинка взяла її косметику, вдарила дитину, і та впала об підлогу.

Огляд тіла показав, що насильство тривало значно довше: численні синці та гематоми різного віку, рвані рани на шиї від нігтів, удари різного ступеня давності. Підозрювана визнала застосування фізичного насильства, пояснюючи свої дії тим, що дитина «не слухалася» і є їй «нерідною».

Батько дитини на момент трагедії був на роботі. За його словами, він не помічав нічого, що могло б його насторожити. Родина не перебувала на обліку соціальних служб, а через дистанційне навчання фізичний стан дитини залишався поза увагою педагогів.

Підозрювану затримано, їй вручено підозру за ч. 2 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть дитини. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про тримання її під вартою.

Також розпочато кримінальне провадження за ст. 166 КК України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Перевіряються факти можливого катування.

У родині є ще двоє малолітніх дітей — хлопчик 2024 р.н. та дівчинка 2022 р.н. Їхній стан задовільний, безпека перебуває під контролем, діти перебувають з батьком.

Нагадаємо, раніше ми писалт про те, що на Львівщині у селі Станіславчик чоловік застрелив власних дітей — 13-річного Степана та 15-річну Діану, а потім, ймовірно, покінчив із собою. Попередньою причиною трагедії правоохоронці називають ревнощі та страх, що діти «не дістануться нікому».

