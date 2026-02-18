Трагедія в Івано-Франківську: з 12-го поверху випала молода жінка

Поліція / Ілюстративне фото / © Національна поліція України

На Прикарпатті встановлюють обставини загибелі 25-річної мешканки Івано-Франківськ. Трагічний випадок стався ввечері 17 лютого.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Жінка випала з вікна — що відомо про трагедію

Близько 22:30 до Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки з дванадцятого поверху випала жінка. На місце події прибули правоохоронці та медики. Загиблою виявилася місцева жителька 2000 року народження.

Тіло жінки скерували на проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити остаточну причину смерті.

«Поліцейські опитали свідків та очевидців події, вилучили необхідні речові докази та встановлюють можливі обставини, що передували трагедії», — йдеться у повідомленні.

Наразі відкритте провадження за приміткою «самогубство».

Раніше ми писали про те, що у Києві з 18 поверху випала молода жінка. За даними поліцейських, загибла мешкала у цьому будинку — їй було 34 роки. Обставини та мотиви скоєного встановлювалися.

Поліцейські опитали свідків та очевидців, вилучили речові докази та з’ясовують, що могло передувати трагедії.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінальний кодекс України з приміткою «самогубство». Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.