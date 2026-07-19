Трагедія в Харкові: трирічна дитина загинула, хоча мати перебувала поруч (фото)

Падіння дитини у Харкові / © Поліція Харківської області

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У Харкові трирічний хлопчик загинув після падіння з вікна п’ятого поверху, попри те, що в момент трагедії вдома перебувала його мати. За фактом смерті дитини поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Трагедія сталася у неділю, 19 липня, близько 16:25 у Салтівському районі Харкова. У цей час до правоохоронців надійшло повідомлення про падіння малолітньої дитини з вікна багатоповерхового будинку.

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За інформацією поліції, від отриманих травм трирічний хлопчик загинув.

© Поліція Харківської області

Правоохоронці встановили, що на момент трагедії у квартирі перебували 29-річна мати дитини та її старший 7-річний брат.

© Поліція Харківської області

«За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі тривають необхідні слідчі дії, встановлюються всі обставини трагічного випадку», — повідомили у поліції.

У поліції Харківської області також закликали батьків не залишати малолітніх дітей без нагляду навіть на нетривалий час.

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© Поліція Харківської області

«Відчинені вікна та балкони становлять смертельну небезпеку для дітей. Не покладайтеся на москітні сітки — вони не здатні витримати вагу дитини. Подбайте про встановлення спеціальних блокаторів або обмежувачів відкривання вікон і не розміщуйте поблизу них меблі, які можуть допомогти дитині самостійно дістатися до підвіконня», — наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, у Чернівецькій області завершилися пошуки 8-річного хлопчика, який зник після того, як уночі 17 липня вийшов із дому та не повернувся. Тіло дитини без ознак життя виявили рятувальники під час обстеження прибережної лінії.

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