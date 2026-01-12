ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
124
1 хв

Трагедія в київській школі: у Раді обговорюють встановлення пропускних рамок

Нардеп прокоментував ідею встановлення рамок у закладах освіти після різанини у школі Києва.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Як планують захистити українські школи після нападу в Києві

Як планують захистити українські школи після нападу в Києві / © pixabay.com

Після резонансного інциденту з нападом в київській школі, у Верховній Раді закликають до встановлення пропускних рамок у закладах освіти.

Про це заявив нолова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у своєму Telegram.

«Хоча я доволі скептично ставлюся до встановлення пропускних рамок у закладах освіти, бо це психологічно і логістично створює щонайменше великі незручності учням, але, можливо, це сприятиме підвищенню безпеки», — заявив нардеп.

Він нагадав, що у деяких школах уже триває пілотний проєкт програми постійного знаходження офіцерів безпеки. За його словами, поки проєкт здається «дієвим», тому варто його розширювати й робити системним.

«Заклад освіти — це простір для розвитку й місце, де кожен учасник освітнього процесу повинен почувати себе в безпеці. І ніяк інакше», — наголосив депутат.

Нагадаємо, в одній зі шкіл Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника.

Поліція відкрила справу за статтею про замах на вбивство та виявила в телефоні підлітка підозрілі контакти.

Згодом стало відомо, що вчителька перебуває в тяжкому стані.

