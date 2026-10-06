Непал / © Associated Press

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У Непалі офіційно завершили 40-денну пошуково-рятувальну операцію після масштабних повеней і зсувів ґрунту. Водночас пошуки зниклих людей та ідентифікація останків тривають.

Про це ТСН повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

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За оновленими даними компетентних органів Непалу, кількість загиблих зросла до 1455 осіб, а 5285 людей вважаються зниклими безвісти. Серед них — 56 українців.

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«Попри багатотижневі зусилля дипломатів, консулів, рятувальників, їх досі не знайдено ані серед загиблих, ані серед постраждалих», — наголосили у відомстві.

В українському МЗС зауважили, що завершення 40-денної активної фази пошуково-рятувальної операції не означає, що пошуки припинилися. Рятувальні служби надалі шукають і продовжують ідентифікувати останки.

Своєю чергою, посольство України в Індії на тлі початку процедур щодо юридичного визнання зниклих осіб померлими повторно звернулося до компетентних органів Непалу. Київ просить надати інформацію про порядок офіційного документування смертей у випадках, коли останки людей неможливо знайти або ідентифікувати.

Зазначається, що Національна поліція України продовжує досудове розслідування та завершує формування бази ДНК-профілів родичів зниклих. Її планують передати іноземній стороні для подальшої ідентифікації.

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Стихійне лихо у Непалі — що відомо

У Непалі завершили активну фазу пошуково-рятувальної операції після руйнівної повені. Наразі фахівці переходять до відновлення постраждалих районів. Активно шукати тіла більше не планують. Втім, останки людей, майно чи цінності, які виявлятимуть, будуть забирати і передавати відповідним службам.

Нагадаємо, 26 серпня стався прорив льодовика на кордоні між Непалом і Тибетом. Хвиля води, бруду та уламків прокотилася долинами, знищуючи населені пункти, дороги та мости. Загинуло і зникло безвісти тисячі людей, серед яких українці. Зокрема, група, яка вирушила до Непалу й Тибету на ретрит Ірини Блонської.

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