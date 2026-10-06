ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1335
Час на прочитання
2 хв

Трагедія в Непалі: пошукову операцію завершили — що відомо про долю 56 українців

Непал завершив пошукову операцію, яка тривала понад місяць після масштабного стихійного лиха.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Непал.

Непал / © Associated Press

У Непалі офіційно завершили 40-денну пошуково-рятувальну операцію після масштабних повеней і зсувів ґрунту. Водночас пошуки зниклих людей та ідентифікація останків тривають.

Про це ТСН повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

За оновленими даними компетентних органів Непалу, кількість загиблих зросла до 1455 осіб, а 5285 людей вважаються зниклими безвісти. Серед них — 56 українців.

«Попри багатотижневі зусилля дипломатів, консулів, рятувальників, їх досі не знайдено ані серед загиблих, ані серед постраждалих», — наголосили у відомстві.

В українському МЗС зауважили, що завершення 40-денної активної фази пошуково-рятувальної операції не означає, що пошуки припинилися. Рятувальні служби надалі шукають і продовжують ідентифікувати останки.

Своєю чергою, посольство України в Індії на тлі початку процедур щодо юридичного визнання зниклих осіб померлими повторно звернулося до компетентних органів Непалу. Київ просить надати інформацію про порядок офіційного документування смертей у випадках, коли останки людей неможливо знайти або ідентифікувати.

Зазначається, що Національна поліція України продовжує досудове розслідування та завершує формування бази ДНК-профілів родичів зниклих. Її планують передати іноземній стороні для подальшої ідентифікації.

Стихійне лихо у Непалі — що відомо

У Непалі завершили активну фазу пошуково-рятувальної операції після руйнівної повені. Наразі фахівці переходять до відновлення постраждалих районів. Активно шукати тіла більше не планують. Втім, останки людей, майно чи цінності, які виявлятимуть, будуть забирати і передавати відповідним службам.

Нагадаємо, 26 серпня стався прорив льодовика на кордоні між Непалом і Тибетом. Хвиля води, бруду та уламків прокотилася долинами, знищуючи населені пункти, дороги та мости. Загинуло і зникло безвісти тисячі людей, серед яких українці. Зокрема, група, яка вирушила до Непалу й Тибету на ретрит Ірини Блонської.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie