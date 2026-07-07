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Трагедія в Одесі: 16-літні батьки залишили немовля одне вдома, а після виявили його мертвим
Батьками 10-річного хлопчика були 16-літні підлітки. За інформацією поліції, неповнолітня мати неодноразово намагалася вчинити самогубство.
В Одесі померло 10-місячне немовля. Неповнолітні батьки залишили його одного вдома, а коли повернулися, то побачили його мертвим. Попередня причина смерті — удушення їжею.
Про це повідомив народний депутат Павло Сушко.
За його словами, 16-літні батьки ненадовго залишили немовля саме вдома, а після повернення виявили дитину без ознак життя. Медики намагалися його врятувати, проте він помер.
Депутат стверджує, що раніше служба у справах дітей Одеської міськради отримала від поліції інформацію щодо можливих спроб суїциду неповнолітньої матері.
«Після цього сім’ю запропонували поставити на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах, проте робота обмежилася профілактичною бесідою, інформуванням про соціальні послуги та письмовою відмовою від них», — додав він.
На його думку, правоохоронці повинні перевірити, чому сім’я з двома 16-річними батьками не перебувала під соціальним супроводом, чи здійснювався медичний патронаж після виписки дитини, кому повідомили про її народження і хто мав оцінити ризики та організувати супровід.
Нагадаємо, у Польщі знайшли мертвою всю родину, зокрема 8-денне немовля. Підозрюють у вбивстві чоловіка, який, за словами очевидців, посварився із тещею.