Трагедія в Оріхові: від дрона загинула начальниця відділення "Укрпошти", яка півтора року рятувала місто

Укрпошта / © Укрпошта

Реклама

Начальниця відділення «Укрпошти» в Оріхові Запорізької області, яка понад півтора року підтримувала життя у прифронтовому місті, стала жертвою ворожого безпілотника у власному дворі. Попри зусилля лікарів, врятувати її не вдалося.

Про важку втрату та наслідки чергових обстрілів інфраструктури повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у Facebook.

Що відомо про загиблу

Наталія Рогозна була начальницею відділення в Оріхові — місті, що перебуває під постійним вогнем. Останні півтора року вона та її команда фактично залишалися єдиними, хто забезпечував зв’язок із цивілізованим світом для понад 800 місцевих мешканців.

Реклама

За віддану працю у 2024 році Наталія отримала почесну відзнаку Міністерства оборони України «За сприяння обороні».

Наталія Рогозна отримала почесну відзнаку Мініоборони / © Ігор Смілянський / Facebook

Фатальний удар у рідному домі

Через критичне загострення безпекової ситуації 18 лютого «Укрпошта» була змушена зачинити відділення в Оріхові. Керівництво компанії пропонувало Наталії релокацію до безпечнішого регіону, проте вона вирішила залишитися вдома.

«Саме там ворожий безпілотник атакував пані Наталію просто у її власному дворі. Її будинок згорів. Наталію дістали з-під завалів, чотири дні лікарі боролися за її життя, але вона померла в лікарні», — повідомив Ігор Смілянський.

Наталія Рогозна / © Ігор Смілянський / Facebook

У загиблої залишилася донька Кароліна та родина.

Реклама

Чорні вихідні для «Укрпошти»

Окрім болючої втрати колеги, компанія зафіксувала низку серйозних ударів по інфраструктурі за останні дні:

На Сумщині відділення повністю знищене прямим влучанням КАБу;

на Нікопольщині ворожі дрони знищили пересувне відділення, також постраждав офіс у самому Нікополі;

у Броваррах на Київщині відділення отримало пошкодження внаслідок обстрілів.

Смілянський зазначив, що в цих випадках працівники отримали легкі поранення і, на щастя, залишилися живими. Проте смерть Наталії Рогозної стала непоправним ударом для всієї команди.

Нагадаємо, 3 лютого внаслідок удару по спальному району Запоріжжя загинули двоє молодих людей — 18-річні юнак і дівчина. Ще восьмеро дістали поранення.