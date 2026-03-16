Трагедія в Оріхові: від дрона загинула начальниця відділення "Укрпошти", яка півтора року рятувала місто
Начальниця відділення «Укрпошти» в Оріхові Запорізької області, яка понад півтора року підтримувала життя у прифронтовому місті, стала жертвою ворожого безпілотника у власному дворі. Попри зусилля лікарів, врятувати її не вдалося.
Про важку втрату та наслідки чергових обстрілів інфраструктури повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у Facebook.
Що відомо про загиблу
Наталія Рогозна була начальницею відділення в Оріхові — місті, що перебуває під постійним вогнем. Останні півтора року вона та її команда фактично залишалися єдиними, хто забезпечував зв’язок із цивілізованим світом для понад 800 місцевих мешканців.
За віддану працю у 2024 році Наталія отримала почесну відзнаку Міністерства оборони України «За сприяння обороні».
Фатальний удар у рідному домі
Через критичне загострення безпекової ситуації 18 лютого «Укрпошта» була змушена зачинити відділення в Оріхові. Керівництво компанії пропонувало Наталії релокацію до безпечнішого регіону, проте вона вирішила залишитися вдома.
«Саме там ворожий безпілотник атакував пані Наталію просто у її власному дворі. Її будинок згорів. Наталію дістали з-під завалів, чотири дні лікарі боролися за її життя, але вона померла в лікарні», — повідомив Ігор Смілянський.
У загиблої залишилася донька Кароліна та родина.
Чорні вихідні для «Укрпошти»
Окрім болючої втрати колеги, компанія зафіксувала низку серйозних ударів по інфраструктурі за останні дні:
На Сумщині відділення повністю знищене прямим влучанням КАБу;
на Нікопольщині ворожі дрони знищили пересувне відділення, також постраждав офіс у самому Нікополі;
у Броваррах на Київщині відділення отримало пошкодження внаслідок обстрілів.
Смілянський зазначив, що в цих випадках працівники отримали легкі поранення і, на щастя, залишилися живими. Проте смерть Наталії Рогозної стала непоправним ударом для всієї команди.
