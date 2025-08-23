- Дата публікації
Трагедія в Україні: загинув пілот винищувача МіГ-29
Україна втратила пілота винищувача МіГ-29. Деталі з’ясовуються.
Уночі, 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 р.н.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Наразі причини та обставини катастрофи встановлюються. У Повітряних силах не уточнили місце і подробиці інциденту.
Нагадаємо, минулого року, 25 серпня, під час бойового вильоту загинули одразу три українські пілоти: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков «Джус». Авіакатастрофа сталася біля села Сінгури на Житомирщині.
Також загинув льотчик Повітряних сил Збройних сил України Олексій Месь. Він на F-16 збивав ракети, які Росія запустила під час масованих обстрілів.