7248
1 хв

Трагедія в Україні: загинув пілот винищувача МіГ-29

Україна втратила пілота винищувача МіГ-29. Деталі з’ясовуються.

Анастасія Павленко
Загинув пілот українського МіГ-29

Загинув пілот українського МіГ-29 / © wikipedia.org

Доповнено додатковими матеріалами

Уночі, 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 р.н.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Наразі причини та обставини катастрофи встановлюються. У Повітряних силах не уточнили місце і подробиці інциденту.

Нагадаємо, минулого року, 25 серпня, під час бойового вильоту загинули одразу три українські пілоти: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков «Джус». Авіакатастрофа сталася біля села Сінгури на Житомирщині.

Також загинув льотчик Повітряних сил Збройних сил України Олексій Месь. Він на F-16 збивав ракети, які Росія запустила під час масованих обстрілів.

