44
1 хв

Трагедія в Ужгородській лікарні: пацієнт загинув під час пожежі, яку, ймовірно, спричинив сам

За даними місцевого журналіста Віталія Глаголи, ймовірною причиною займання стало куріння пацієнта в ліжку. Медики неодноразово робили йому зауваження, але він їх ігнорував.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Вогонь у лікарні: в Ужгороді через пожежу загинув чоловік

Вогонь у лікарні: в Ужгороді через пожежу загинув чоловік / © ДСНС

В Ужгородській міській лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинув 74-річний чоловік.

Про це передає пресслужба ДСНС.

Чоловік отруївся продуктами горіння, йому стало зле. На жаль, врятувати його не вдалося.

До прибуття рятувальників персонал лікарні вивів пацієнтів у безпечне місце. Загалом евакуйовано 69 людей. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Місцевий журналіст Віталій Глагола уточнив, що, за словами медиків, чоловік курив у ліжку, попри неодноразові зауваження персоналу. Саме це ймовірно спричинило займання.

Водночас у сусідній палаті перебував військовослужбовець, який прокинувся від того, що тріснуло скло у вікні. Він першим підняв на ноги персонал і витягнув чоловіка в коридор, однак врятувати його життя не вдалося.

/ © Віталій Глагола

© Віталій Глагола

/ © Віталій Глагола

© Віталій Глагола

Раніше повідомлялося, що у Тернополі син підпалив квартиру з матір’ю всередині.

44
