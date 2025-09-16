- Дата публікації
Трагедія в Ужгородській лікарні: пацієнт загинув під час пожежі, яку, ймовірно, спричинив сам
За даними місцевого журналіста Віталія Глаголи, ймовірною причиною займання стало куріння пацієнта в ліжку. Медики неодноразово робили йому зауваження, але він їх ігнорував.
В Ужгородській міській лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинув 74-річний чоловік.
Про це передає пресслужба ДСНС.
Чоловік отруївся продуктами горіння, йому стало зле. На жаль, врятувати його не вдалося.
До прибуття рятувальників персонал лікарні вивів пацієнтів у безпечне місце. Загалом евакуйовано 69 людей. Причини виникнення пожежі встановлюються.
Місцевий журналіст Віталій Глагола уточнив, що, за словами медиків, чоловік курив у ліжку, попри неодноразові зауваження персоналу. Саме це ймовірно спричинило займання.
Водночас у сусідній палаті перебував військовослужбовець, який прокинувся від того, що тріснуло скло у вікні. Він першим підняв на ноги персонал і витягнув чоловіка в коридор, однак врятувати його життя не вдалося.
