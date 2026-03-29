Трагічна історія сестричок з Сумщини: в якому стані молодша після удару РФ
За медичними показами, транспортування пораненої дівчинки наразі неможливе.
Поранена шестирічна Євгенія Сергієнко, яку накрила своїм тілом під час російського удару по приватному будинку на Сумщині її 20-річна сестра, перебуває у надважкому стані, медики борються за її життя.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
«Дитину доставили до лікарні, прооперували. Зараз медики борються за її життя, консультуються з фахівцями Охматдиту», — йдеться у повідомленні.
За медичними показами, транспортування пораненої дівчинки наразі неможливе.
Її батьки, які також отримали поранення під час ворожого удару по житловому будинку, отримали медичну допомогу і перебувають поруч із донькою.
Як повідомлялося раніше, 20-річна сестра Євгенії - Даша, яка накрила дівчинку власним тілом, загинула.
Село Очкине, де сталася ця трагедія, розташоване у прикордонній смузі, яка щоденно перебуває під обстрілами російської артилерії та мінометів.
