Трагічна історія сестричок з Сумщини: в якому стані молодша після удару РФ

Лікарня / © pixabay.com

Поранена шестирічна Євгенія Сергієнко, яку накрила своїм тілом під час російського удару по приватному будинку на Сумщині її 20-річна сестра, перебуває у надважкому стані, медики борються за її життя.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

«Дитину доставили до лікарні, прооперували. Зараз медики борються за її життя, консультуються з фахівцями Охматдиту», — йдеться у повідомленні.

За медичними показами, транспортування пораненої дівчинки наразі неможливе.

Її батьки, які також отримали поранення під час ворожого удару по житловому будинку, отримали медичну допомогу і перебувають поруч із донькою.

Як повідомлялося раніше, 20-річна сестра Євгенії - Даша, яка накрила дівчинку власним тілом, загинула.

Село Очкине, де сталася ця трагедія, розташоване у прикордонній смузі, яка щоденно перебуває під обстрілами російської артилерії та мінометів.

Нагадаємо, у неділю, 29 березня, російська терористична армія завдала удару керованими авіабомбами (КАБами) по цивільній інфраструктурі міста Краматорська на Донеччині. Внаслідок вородої атаки — 13 поранених та трьоє загиблих, серед яких — 13-річний хлопчик.