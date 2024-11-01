Трамп або Гарріс: у межах телемарафону "Єдині Новини" команда ТСН проведе ексклюзивний ефір у день виборів у США

В ефірі зі США для глядачів працюватимуть ведучий ТСН та 1+1 Марафон Святослав Гринчук, а також спеціальні кореспондентки ТСН Ольга Кошеленко та Наталія Фібріг.

Редакція ТСН у національному телемарафоні "Єдині Новини" готує спеціальний ефір, присвячений виборам президента США, безпосередньо з американських міст. Включення з різних локацій, ексклюзиви зі штабів Камали Гарріс і Дональда Трампа, спецрепортажі, аналітика від експертів і результати голосування — усе це можна буде побачити в ефірі телемарафону вже наступного тижня.

В ефірі зі США для глядачів працюватимуть ведучий ТСН та 1+1 Марафон Святослав Гринчук, а також спеціальні кореспондентки ТСН Ольга Кошеленко та Наталія Фібріг.

Свою роботу в США команда розпочне в понеділок, 4 листопада. З 16:00 до 18:00 журналісти й ведучі розповідатимуть, як американці готуються до головного політичного дня країни. Ми дізнаємося, які настрої панують серед американців. Як вони готуються до виборів, скільки людей проголосували достроково, і якими вони бачать майбутнє своєї країни та світу. Водночас редакція ТСН продемонструє паралелі в історіях України та США. Кореспондентка ТСН Неллі Ковальська підготувала спеціальний репортаж, в якому провела паралелі двох історії — американської та української, і розповість про українців, які відіграли ключові ролі у становленні сучасної Америки.

"Країни, які так далеко одна від одної, мають набагато більше спільного, ніж може здаватися. Ми прагнемо показати вибори в США не лише як глобальну подію, а й як процес, що відображає настрої, прагнення та виклики, які близькі й українцям. Тож про найважливіше глядачі телемарафону дізнаються з епіцентру подій, від редакції ТСН", — коментує Директор департаменту новин 1+1 media Сергій Попов.

Головний ефір відбудеться в середу, 6 листопада, і триватиме з 6 до 10 години ранку.

Святослав Гринчук працюватиме на майданчику просто неба на Таймс Сквер у Нью-Йорку. У Вашингтоні, поруч з Білим Домом, який уже готується до нових господаря або господарки, буде Ольга Кошеленко. Разом з Наталією Фібріг вони слідкуватимуть за подіями у штабах кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс і головного республіканця Дональда Трампа. Останній уже навіть запланував святкову вечірку на честь своєї перемоги — хоч і, за даними останніх соціологічних досліджень, розрив між кандидатами мінімальний і постійно змінюється.

Що чекає на Україну після того, як визначиться переможець американських перегонів? Як змінюється результат, які штати проголосували першими, і де визначився переможець — про все глядачі дізнаватимуться в режимі онлайн в ефірі телемарафону в понеділок, 4 листопада, з 16:00 до 18:00, та в середу, 6 листопада — з 6:00 до 10:00. Також дивіться актуальні новини про вибори в США на YouTube-каналі ТСН.

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