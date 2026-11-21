Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація США працює над розширенням гуманітарних домовленостей між Україною та Росією. Дональд Трамп назвав порятунок цивільних з окупованих Олешок прикладом успішного припинення вогню та заявив, що його команда готує ширшу ініціативу.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

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Евакуація з Олешок: Трамп заявив про підготовку масштабнішого припинення вогню

Коментуючи події на півдні України, очільник Білого дому позитивно оцінив результати гуманітарної місії. За його словами, досягнуті домовленості дали змогу безпечно вивезти людей із небезпечної зони та, ймовірно, врятували їм життя.

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Тепер американська сторона прагне використати цей досвід для ширшої гуманітарної ініціативи.

«Це було чудово. Це було перемир’я. Людей евакуювали з міст і населених пунктів, що, ймовірно, врятувало їм життя. Зараз ми працюємо над масштабнішим варіантом цього», — заявив Трамп в ефірі Fox News.

Він також відзначив зусилля своєї дружини — першої леді Меланії Трамп — у налагодженні гуманітарного діалогу між Києвом і Москвою.

Гуманітарне перемир’я між Україною та Росією — що відомо про нові домовленості

Нагадаємо, раніше перша леді США Меланія Трамп заявила, що нове припинення вогню між Україною та Росією може відбутися ще до Різдва. За її словами, переговори вже тривають, а домовленостей можна досягти швидко, якщо обидві сторони будуть до цього готові.

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Своєю чергою, Володимир Зеленський повідомив про плани України розширити гуманітарні операції на тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей. До оновленого переліку увійшли 15 населених пунктів. Список передали українському омбудсмену та американській стороні, а надалі його планують доповнювати відповідно до нової інформації про людей, які потребують допомоги.

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