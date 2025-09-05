- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1019
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп анонсував нову розмову з Путіним, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 5 вересня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 вересня 2025 року:
Трамп проведе нову телефонну розмову з Путіним
У російській Рязані після атаки дронів палає НПЗ
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками
Трамп змінює назву Пентагону на Міністерство війни — ЗМІ
У Дніпрі лунають вибухи: місто атакують БпЛА