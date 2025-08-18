- Дата публікації
Трамп анонсував новий обмін полоненими: коли відбудеться
Трамп очікує, що Путін скоро звільнить українських полонених.
Обмін полоненими може відбутися в рамках тристоронньої зустрічі між РФ, США та Україною.
Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в ході розмови з президентом Зеленським і європейськими лідерами, передає ВВС.
Коли буде домовлено про тристоронню зустріч, також відбудеться обмін полоненими, каже глава Білого дому.
«Я знаю, що там понад тисячу в’язнів, і я знаю, що вони їх звільнять», — сказав Трамп про українців, яких утримують у Росії. «Можливо, вони їх звільнять дуже скоро — наприклад, негайно, що, на мою думку, чудово».
Раніше Дональд Трамп допустив «обмін територій з урахуванням поточної лінії зіткнення».