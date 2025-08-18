ТСН у соціальних мережах

Трамп анонсував новий обмін полоненими: коли відбудеться

Трамп очікує, що Путін скоро звільнить українських полонених.

Обмін полоненими може відбутися в рамках тристоронньої зустрічі між РФ, США та Україною.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в ході розмови з президентом Зеленським і європейськими лідерами, передає ВВС.

Коли буде домовлено про тристоронню зустріч, також відбудеться обмін полоненими, каже глава Білого дому.

«Я знаю, що там понад тисячу в’язнів, і я знаю, що вони їх звільнять», — сказав Трамп про українців, яких утримують у Росії. «Можливо, вони їх звільнять дуже скоро — наприклад, негайно, що, на мою думку, чудово».

Раніше Дональд Трамп допустив «обмін територій з урахуванням поточної лінії зіткнення».

