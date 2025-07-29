Трамп більше не хоче говорити з Путіним: Кремль має лише 10-12 днів, щоб припинити вогонь

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Під час неофіційного візиту президента Фінляндії Александра Стубба до Мар-а-Лаго у Флориді в кінці березня, Дональд Трамп його запитав: «Чи можу я довіряти Путіну?». На що Александр Стубб відповів: «Ні, не можете». Ця розмова, яка, як вважається, заклала підвалини недовіри Трампа до Путіна, відбулася якраз під час гри президентів США та Фінляндії у гольф. Стубб описав Трампа як балакучого, харизматичного та приємного партнера. Тому, дивно, якби цією «гольфовою» дипломатією не скористалися й інші європейські лідери.

Цими днями Trump Turnberry — власний гольф-курорт Трампа в Шотландії — перетворився на центр ухвалення важливих геополітичних рішень. Так, саме тут у неділю, 27 липня, після годинної зустрічі з Трампом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про укладення рамкової торговельної угоди зі США. Щоправда, в гольф з американським президентом їй грати не довелося. Вже в понеділок, 28 липня, сидячи поруч із британським прем’єром Кіром Стармером у Trump Turnberry, Трамп заявив, що скорочує 50-денний термін, який він давав Путіну 14 липня, до 10-12 днів.

Тож, Путін має припинити вогонь і почати реальні переговори з Україною до, в крайньому разі, 8 серпня. Інакше США мають запровадити нові санкції як проти Росії, так і проти її «друзів». Чи піде на це Трамп, та що робитиме Путін? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Насправді, Трамп володіє двома гольф-курортами у Шотландії: Trump Turnberry та Trump International Golf Links Aberdeen. Не дивлячись на те, що Білий дім називає поїздку президента США до Шотландії «робочим візитом», вже у вівторок, 29 липня, у своєму другому гольф-клубі в Абердінширі Трамп перерізатиме червону стрічку на знак відкриття ще одного гольф-поля, яке матиме назву MacLeod Course на честь матері Трампа, яка народилася в Шотландії. Тому, багато американських ЗМІ вбачають у цьому ще й особисту фінансову вигоду.

The Washington Post нагадує, як у 2018 році, під час першого президентського терміну Трампа, уряд США виплатив Trump Turnberry $68 тис., щоб покрити витрати на його візит. До того ж, з огляду на те, що гольфові поля належать до трасту, яким управляють діти Трампа, можна припустити, що й цього разу витрати на цей візит покриваються за рахунок американського бюджету. На додачу, додаткові чималі гроші залишають там й інші іноземні лідери та їхні делегації, які приїздять на переговори до президента США.

Тому, поки Трамп говорив, як його матір «любила Шотландію та королеву», Кір Стармер розхвалював Trump Turnberry, називаючи поле та будівлю «абсолютно чудовими та неймовірними». І це не дивно, адже Шотландії треба домогтися скасування 10% мита на експорт свого віскі до США. Хоча, після переговорів зі Стармером у Trump Turnberry у понеділок, 28 липня, Трамп про це так і не сказав. Як і про розширення торговельних преференцій для британського експорту до США, ніж це передбачено вже укладеною в травні цього року рамковою торговельною угодою між США та Британією.

Проте, не дивлячись на триваючі проблемні торговельні переговори та критику Трампа на адресу імміграції в Європі, яку він назвав «вторгненням», та вітрових турбін, президент США неочікувано висловився й щодо Путіна, встановивши для нього новий дедлайн для припинення вогню та початку реальних переговорів з Україною.

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«Я розчарований Путіним, дуже розчарований. Я скорочу ті 50 днів, які йому дав (14 липня, сидячи в Овальному кабінеті разом із генсеком НАТО Марком Рютте — Ред.). Я встановлюю новий термін приблизно на 10 або 12 днів, починаючи від сьогоднішнього дня. Немає сенсу чекати. Я хочу бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу», — сказав Дональд Трамп.

Президент США також додав, що, згідно зі здоровим глуздом, Кремлю варто укласти угоду зараз. Він ще раз нагадав, як багато разів думав, що вирішив це питання, а потім Путін запускає ракети по українських містах, по Києву, вбиваючи багато людей.

«Я більше не зацікавлений у таких розмовах. Він (Путін — Ред.) розмовляє — у нас такі приємні розмови. А наступної ночі люди помирають», — додав американський президент, нагадуючи про вторинні санкції, які США застосують проти Росії та її «друзів», якщо до 8 серпня очільник Кремля не зробить реальних кроків щодо врегулювання війни проти України.

Після цієї доволі гучної заяви Трампа, сенатор-республіканець Ліндсі Грем дописав у соцмережі Х, що Путін серйозно прорахувався щодо президента Трампа, а останні кроки Росії свідчать про відсутність реального бажання сісти за стіл переговорів.

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«Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, скоро заплатять за це давно назрілу ціну. Конгрес готовий переважною більшістю голосів обох партій допомогти президенту Трампу в його зусиллях щодо повернення сторін за стіл мирних переговорів», — зазначив Ліндсі Грем.

Реакція з Кремля не забарилася. Щодо нового ультиматуму Трампа висловився божевільний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, дописавши в соцмережі Х, що Росія — це не Ізраїль чи навіть Іран, а «кожний новий ультиматум — це погроза і крок до війни не між Росією та Україною, а з його (Трампа — Ред.) власною країною».

На допис божевільного Медведєва в Х відповів Ліндсі Грем, зазначивши: «Для тих у Росії, хто вважає, що президент Трамп не має серйозного наміру припинити кровопролиття між Росією та Україною. Ви та ваші клієнти незабаром сумно помилитеся».

Чергові 10-12 днів Трампа збігають 8 серпня. Тобто, якщо до наступної п’ятниці, 8 серпня, Путін не припинить вогонь і не виявить серйозного бажання почати реальні переговори з Україною, США мають застосувати 100% мита як до російського, так і до експорту з тих країн, які купують російську нафту, забезпечуючи Кремлю безперебійний потік нафтододаларів, а також газ, зброю тощо.

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ТСН.ua вже неодноразово писав, що саме Китай, Індія та Туреччина — це ті три країни, які купують найбільше російської нафти й нафтопродуктів. Бразилія не входить до цього переліку. Разом торік вони імпортували російських енергоресурсів на $174,46 млрд. Для порівняння, ухвалена Конгресом у квітні 2024-го, ще за президентства Джо Байдена, військова допомога Україні була на $60,7 млрд.

Проте, більшість західних експертів та аналітиків сумніваються, що США дійсно підуть шляхом запровадження, як їх називає Трамп, «вторинних санкцій» проти «друзів» Путіна, бо вони можуть боляче вдарити по самим США, спровокувавши стрибок світових цін на нафту. До того ж, у квітні цього року, в рамках розпочатої Трампом світової торгової війни з вирівнювання торгових балансів на користь США, Вашингтон вже вводив 145% мита на китайський експорт. Пекін тоді відповів власними 125% тарифами, заблокувавши також поставки рідкоземельних мінералів до США, що використовуються в оборонці, виробництві електрокарів, вітрових турбін тощо. Тоді це паралізувало американський бізнес й призвело до шоку й величезних втрат на фондових ринках.

До того ж, західні ЗМІ нагадують, що аналогічні погрози Трампа на адресу Венесуели так і не були втілені в життя. З Індії вже лунали заяви, що, за потреби, вони можуть суттєво скоротити закупівлі сирої російської нафти. Тобто, Нью-Делі демонструє, що готовий обговорити це питання зі США на двосторонній основі. Проте, Китай, який контролює близько 60–70% світових запасів та понад 85% виробництва рідкоземельних мінералів, навряд чи особливо прислухається до Вашингтона. У понеділок, 28 липня, Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за прагнення припинити російську агресію проти України. Але, варто, все ж, дочекатися 8 серпня й подивитися на дії президента США.

Дата публікації 17:10, 28.07.25 Кількість переглядів 462 Трамп дивує новим дедлайном для Путіна: Я дуже розчарований Путіним і скорочую 50-денний термін до…