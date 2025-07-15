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Проте, кардинальної зміни підходу Трампа до Путіна, попри величезні очікування, так і не сталося. Він повторив своє розчарування Путіним, бо вважав, що з ним можна укласти угоду за два місяці. Хоча, нагадаємо, що спершу президент США говорив про 24 години, згодом назвавши це сарказмом. А потім дав Росії ще 50 днів на укладення угоди, інакше США запровадять вторинні 100% мита проти Москви та її «друзів», які купують російські енергоносії, таких як Китай, Індія та інші. Хоча навіть 145% тарифи на китайський експорт, про які Трамп оголосив ще два місяці тому, вже відмінені.

Також, попри численні публікації в американській пресі напередодні, Трамп не оголосив про надання Україні першого за його другої каденції пакету військової допомоги на $300 млн. Деякі ЗМІ навіть повідомляли, що Київ отримає американські далекобійні ракети JASSM, що можуть вражати цілі на відстані до 370 км, тобто — дістатися до Москви. Про це президент США також не сказав, всіляко акцентуючи увагу, що війна Росії проти України — «це не війна Трампа чи республіканців», а «війна Байдена».

Проте, це не означає, що Україна не отримуватиме американську зброю.

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По-перше, відповідаючи на запитання журналістів, коли саме до України надійдуть системи Patriot, Трамп сказав: «Це повний комплект батарей (одна батарея — це до 8 пускових установок — Ред.). Ми матимемо їх дуже скоро, протягом кількох днів…». Президент США пояснив, що інші країни замовили у США 17 батарей Patriot, і «значна кількість цих систем буде розгорнута на полі бою».

По-друге, сидячи поруч із Рютте, Трамп підтвердив досягнення угоди з НАТО щодо постачання Україні американської зброї за гроші інших країн-членів Альянсу. Йдеться про домовленість Гаазького саміту НАТО про збільшення оборонних видатків союзників до 5% ВВП до 2030 року, які включатимуть і закупівлі у США озброєнь для потреб України.

Тож, як бачимо, Трамп схвалив механізм продажу Києву зброї, за яку платитимуть інші країни-члени НАТО, переважно європейські, але не США. Проте, запровадження санкцій проти Росії Трамп знову вирішив відкласти. Цього разу — ще на 50 днів. Які ще суперечливі заяви зробив Трамп? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зброя буде: але коли та скільки — питання

В інтерв’ю Fox News вже після зустрічі в Овальному кабінеті, Марк Рютте розповів, як минулого четверга, 10 липня, йому подзвонив Дональд Трамп і сказав: «Гей, Марку, що стосується зброї, я реально хочу наростити підтримку України». За даними Axios, у першій «поставці» США продадуть союзникам зброї на $10 млрд. Це будуть ракети, артилерійські снаряди та засоби ППО. Видання робить висновок, що «це сейсмічний політичний поворот з боку Трампа, який спочатку відмовлявся ставати на бік України й донедавна наполягав, що постачатиме лише оборонну зброю, щоб не загострювати війну».

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Щодо ракет, деякі американські ЗМІ повідомляли, що це можуть бути далекобійні JASSM, про які ТСН.ua вже згадав вище у цій статті. До того ж, у своїй авторській колонці для The Washington Post, міжнародний оглядач Девід Ігнатіус зазначає, що Вашингтон, ймовірно, дозволить Києву використати 18 ракет ATACMS, які вже має Україна, для ударів на повну 300 км дальність по цілям глибоко всередині Росії.

«Трамп також розглядав можливість відправки крилатих ракет Тomahawk (які ще навіть у Німеччині не розгорнуті — Ред.) — зброї, яка була застосована по іранським цілям минулого місяця. Якщо їх запустити з України, вони можуть вразити Москву і Санкт-Петербург, і це питання обговорювалося ще в п’ятницю (11 липня — Ред.). Але, як мені сказали, Тomahawk наразі виключені зі списку поставок. Їх можуть розгорнути пізніше, якщо Трамп захоче мати ще більше важелів впливу», — додає Девід Ігнатіус.

Все це, авжеж, добрі новини для України. Бо, ще два тижні тому ми взагалі залишилися без американської зброї — Пентагон вдруге призупинив поставки начебто через гострий дефіцит озброєнь на складах, які США використали, коли приєдналися до операції Ізраїлю зі знищення ядерних об’єктів Ірану. До того ж, як вже писав ТСН.ua, поки що група ізоляціоністів на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, міністром оборони Пітом Гегсетом та іншими, які просувають необхідність виходу США з Європи, враховуючи зупинку підтримки України, щоб сфокусуватися на Індо-Тихоокеанському регіоні, відступила.

Проте, це не означає, що вони взагалі зупиняться. Представники цієї ізоляціоністьскої й проросійської групи, такі як колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон, вже заявляють, що поставки Україні американської зброї не призведуть до закінчення війни. Роблячи такі заяви, вони спираються на дані соцопитувань, за якими понад 50% республіканців підтримують подальше надання зброї Україні, проте переважно проти збільшення цієї підтримки. Разом із цим, бажання будь-що порозумітися з Путіним зіграла особисто проти Трампа.

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Навіть прореспубліканський телеканал Fox News, запросивши в понеділок, 14 липня, Марка Рютте до студії, показав інфографіку російських обстрілів України в залежності від переговорів у Саудівській Аравії, Стамбулі, і телефонних розмов Трампа з Путіним. І, авжеж, їхня кількість та інтенсивність зростала, щойно відбувалися якісь переговори чи розмови президента США з очільником Кремля.

І саме після останнього шостого дзвінка 3 липня, який припав якраз на другу зупинку постачань Україні американської зброї, Росія здійснила один із наймасштабніших обстрілів України. Трамп прекрасно розуміє, що це б’є по його рейтингам і репутації, інакше б не говорив про своє розчарування Путіним після їхньої останньої розмови, як і про припущення, що Путін вбивця, який обманював всіх попередніх американських президентів, але не його.

«Я йду додому і кажу першій леді (Меланії Ред.): „Знаєш, я сьогодні розмовляв з Володимиром (Путіним — Ред.), у нас була чудова розмова“. А вона відповідає: „Справді? Щойно розбомбили ще одне (українське — Ред.) місто“, — також сказав Трамп під час зустрічі з Рютте в Овальному кабінеті, додавши, що у нього було відчуття про досягнення угоди з Путіним приблизно чотири рази, але очільник Кремля просто продовжував пусті балачки.

Нових санкцій поки не буде: а Росія та Китай поглиблюють «дружбу»

Саме заграваннями з групою проросійських ізоляціоністів у лавах республіканців пояснюється і заява Марко Рубіо (хоча він у команді Трампа належить до групи, яка захищає інтереси України — Ред.) у спільній телефонній розмові з очільниками МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії 14 липня, що пріоритетом Трампа залишається завершення війни шляхом переговорів. А також слова посла США при НАТО Метью Вітакера теж в ефірі Fox News, що дні, коли Америка безлімітно надсилала долари платників податків, щоб захищати Україну, закінчилися. За його словами, президент Трамп зробив дуже розумне рішення та угоду з НАТО, яка каже: Європа та Канада будуть платити за зброю, яку вироблятимуть США.

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«Це також каже Володимиру Путіну: ми давали вам шанс на мир, президент Трамп — укладач миру, але якщо ви хочете війни — ми озброїмо Україну, і Європа за це платитиме. Це гарний крок, щоб привести цю війну до кінця. За останні 18 місяців Росія здобула близько 1% української землі. Вони не демонструють жодного успіху, втрачають тисячі солдатів кожного дня. Дуже багато цивільних українців у великих містах постраждали. Тому, я думаю, це великий крок вперед, щоб нарешті закінчити цю війну. Але, знову-таки, якщо Володимир Путін хоче продовжувати воювати на полі бою в Україні, США продаватимуть Європі зброю, яка може бути використана Україною», — сказав Метью Вітакер.

Переважна більшість американських ЗМІ повідомила, що це «суттєво новий підхід до конфлікту, від якого Трамп раніше намагався дистанціюватися». Разом із цим, про що вже вище у цій статті зазначив ТСН.ua, президент США не оголосив про надання Україні першого за своєї каденції пакету військової допомоги. Нагадаємо, що для цього не треба виділяти нові гроші платників податків з американського бюджету. Адміністрація Трампа має близько $3,8 млрд, передбачених допомогою на $60 млрд, яку Конгрес ухвалив у квітні 2024 року ще за президентства Байдена.

До того ж, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який у понеділок, 14 липня, зустрічався у Вашингтоні з Пітом Гегсетом, перші системи Patriot, про які говорив Трамп, Україна зможе отримати лише протягом кількох місяців. Також достеменно незрозуміло, про які саме 17 установок Patriot говорив президент США, адже спочатку він сказав, що всі їх має одна країна, а потім — що інші держави, замовивши ці ППО у США, можуть передати його Києву.

На додачу, хоч Трамп та Рютте і заявили про досягнення принципової домовленості щодо поставок Україні американської зброї через НАТО, невідомо, скільки часу на це піде. Адже фінансуватися це буде через домовленість країн-членів Альянсу, якої досягли на останньому Гаазькому саміті, збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. Але відбуватиметься це поступово до 20230 року. А зброя Україні потрібна вже на вчора.

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Проте, напевно, найбільшим розчаруванням стала заява Трампа щодо нових санкцій проти Росії. Президент США фактично дав Путіну ще 50 днів для того, щоб просуватися на фронті й безкарно нещадно бомбардувати Україну. Багато українських і західних експертів зробили саме такий висновок, нагадуючи про публікацію видання Axios, яке зазначало, як під час останньої телефонної розмови з Трампом Путін сказав, що Росія планує інтенсифікувати наступ на сході України протягом наступних 60 днів, і має намір захопити весь регіон. Разом із цим, пояснюючи відтермінування нових санкцій проти Росії ще на 50 днів, Марк Рютте каже, що треба рухатися крок за кроком.

«Але він (Трамп — Ред.) був реально роздратованим останнім телефонним дзвінком із Путіним, який не виглядає серйозним щодо початку мирних переговорів. Тож, сьогодні, якщо ви у Пекіні, чи у Делі, чи в Бразилії, ви напевно подзвоните Володимиру Путіну і скажете: „Гей, друже, ми досі дещо у вас купуємо. Тому, ви маєте серйозно поставитися до переговорів щодо припинення вогню чи мирної угоди, інакше ми стикнемося з вторинними санкціями“. Це дуже суттєво і дуже розумно розроблено президентом (Трампом — Ред.)», — сказав Рютте в ефірі Fox News якраз тоді, коли російський міністр закордонних справ Сергій Лавров особисто зустрічався з Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Дата публікації 20:17, 14.07.25 Кількість переглядів 138 Доленосна заява Трампа! 17 Patriot для України й жорстка погроза Путіну!