"Трамп дає Путіну ще один шанс": Зеленський про перспективи завершення війни

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна хоче завершити війну — справедливо та надійно. І зараз ми в тій точці, коли американський президент Дональд Трамп дає кремлівському диктатору Володимиру Путіну ще один шанс.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Чи можемо ми погодитися на умови росіян

Зеленський сказав, чи може потенційно Україна погодитися на умови росіян. Як стверджує президент, він щодня ухвалює різні рішення, але є речі, які ти не маєш права робити.

«Для чого Путіну потрібні адміністративні межі Донбасу? Та йому все одно на той Донбас. Нічого він там будувати не буде. Почне дуже гучно, покаже маркетинг, приїдуть трактори і потім кинуть все це. Вкладе якісь гроші, а все одно йому це не потрібно», — відзначив глава України.

Він нагадав, що саме так і сталося з Кримом — він не став перлиною. І там немає жодних бойових дій. Це говорить про ставлення.

«Я вважаю, у нього складна історія, тому що він хоче показати, що він виграв війну, і йому для цього потрібні адміністративні межі Донбасу. Але тут є момент. Хто сказав, що він не піде далі через кілька років? Хто це гарантує? Це буде точно — це така система там в Росії, яка постійно повертається до війни. Тому гарантії безпеки завжди були для нас номер один. Я завжди це казав. На певному етапі я підтримав безумовний сісфаєр та інші ініціативи президента Трампа. Але ми хочемо завершити війну. Справедливо і так, щоб це було надійно. І зараз ми в тій точці, коли американський Президент дає Путіну ще один шанс», — говорить президент.

Також президент прокоментував можливість тристоронньої зустрічі у Будапешті.

«Якщо мене запросять до Будапешта, якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох, або, як це називається, shuttle diplomacy, президент Трамп зустрічається з Путіним і президент Трамп зустрічається зі мною, то в тому чи іншому форматі, ми погодимося», — наголосив Зеленський.

Він акцентував: навіть якщо зустріч піде за поганим сценарієм, українці не дадуть перемогти росіянам.

«Навіть коли вам здається, що ви в глухому куті, він не такий ще глухий. Це раз. Друга історія — ніколи не треба робити нічого поганого для свого дому. І це пріоритет. Якщо конфігурація, де Америка посередині, це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу „рускім“, — каже президент.

Український лідер наголошує, що Європа — з Україною.

«Вони всі сказали: ми тебе підтримуємо повністю. Ми зустрінемось на цьому тижні. Може, до нас хтось приїде. Може, ми зустрінемось в іншому місці з кимось з дуже високих, наближених до Президента Трампа посадовців. Європейці матимуть з Україною однакову позицію — це дуже важливо», — зазначив очільник держави.

Раніше у FT написали про нові пропозиції Трампа на адресу Зеленського.

Так, на зустрічі у Вашингтоні у п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп нібито закликав Володимира Зеленського прийняти умови Путіна.

«Якщо Путін цього захоче, він знищить вас», — процитувало джерело ймовірні слова Трампа.