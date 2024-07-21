"Трамп гадки не має, як закінчити війну в Україні": ексрадник розповів, як стосунки з Путіним вплинуть на бойові дії

На його думку, наближеність Трампа до диктатора РФ Володимира Путіна призведе до поступок на користь РФ.
Кандидат в президенти США Дональд Трамп “немає гадки, як завершити війну в Україні”. Так вважає ексрадник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон.
Про це він заявив під час інтерв’ю CNN.
Як зазначається, Болтон процитував Трампа, який нещодавно, під час спілкування з Володимиром Зеленським, заявив, що “він принесе мир і покладе край війні”. Водночас як вважає ексрадник, Трамп взагалі не уявляє, як завершити війну в нашій державі.
“Це божевілля. Трамп гадки не має, як він збирається вести переговори та завершувати цю війну”, – вважає Болтон.
На його думку, наближеність Трампа до диктатора РФ Володимира Путіна призведе до поступок на користь РФ - вони будуть руйнівними для України.
“Це дуже темний момент”, додав Болтон. І він такий не лише для України, оскільки США прийшли на допомогу Києву, як вважає ексрадник, “не з доброти наших сердець, не з активної благодійності”.
“Ми допомагаємо Україні, тому що в основі інтересів американської національної безпеки захист від неспровокованої агресії на європейському континенті та намагання встановити там мир і стабільність, що приносить нам незліченну користь”, – зауважив він.
Нагадаємо, що Трамп пообіцяв “врегулювати війну між Україною та Росією”, якщо стане новим головою Білого дому.
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