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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

Трамп готує нові санкцій проти РФ, загарбники змінюють напрямок наступу: головні новини ночі 27 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 травня 2025 року:

  • У Сумах вночі пролунала серія вибухів Читати далі –>

  • У Сенаті США заявили, що готові «рішуче діяти», якщо Путін продовжить війну Читати далі –>

  • Україну атакували ворожі БпЛА Читати далі –>

  • Трамп розглядає нові санкції проти Росії через удари по Україні: журналісти WSJ назвали терміни Читати далі –>

  • Росія змінює напрямок свого наступу і перекидає сили з Донбасу — ISW Читати далі –>

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