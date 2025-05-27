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Трамп готує нові санкцій проти РФ, загарбники змінюють напрямок наступу: головні новини ночі 27 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 травня 2025 року:
У Сумах вночі пролунала серія вибухів Читати далі –>
У Сенаті США заявили, що готові «рішуче діяти», якщо Путін продовжить війну Читати далі –>
Україну атакували ворожі БпЛА Читати далі –>
Трамп розглядає нові санкції проти Росії через удари по Україні: журналісти WSJ назвали терміни Читати далі –>
Росія змінює напрямок свого наступу і перекидає сили з Донбасу — ISW Читати далі –>