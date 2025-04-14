Трамп говорить про мир, а Путін вбиває ракетами мирне населення: експерт пояснив чому

Удар по Сумах 13 квітня. / © Управління ДСНС у Сумській області

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Ракетні удари армії РФ по людних місцях Кривому Розі та Сумах, де було багато загиблих, - це цілеспрямований терор проти мирного населення і один з елементів загальної стратегії Кремля.

Про це заявив військовий оглядач Костянтин Машовець в коментарі РБК-Україна.

Варто наголосити, що РФ атакує в той час, коли президент США Дональд Трамп намагається досягти всеосяжного припинення вогню. Втім, за словами експерта, “фюрер” вважає атаки більш важливими для себе в сенсі ведення війни, ніж самі переговори. Ба більше - Путін не ставиться до них серйозно.

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Москва прагне не до миру, а - до капітуляції України або замороження конфлікту на своїх умовах.

Зауважимо, експерт відповів ствердно на запитання про те, чи існує загроза того, що такі цілеспрямовані удари Росії по цивільних українцях повторюватимуться,

"Так, є. Це просто цілком реально", - наголосив Машовець.

Нагадаємо, 4 квітня росіяни вдарили ракетами по Кривому Розі. Окупанти вбили дітей просто на дитмайданчику. Внаслідок удару - 20 загиблих, з яким майже половина - це діти. Крім того, 75 людей отримали поранення.

Вже 13 квітня РФ вдарила балістикою по Сумах. Окупанти запустили по центру міста дві ракети. Станом на 14 квітня загинуло 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик і 17-річний юнак. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

Дата публікації 17:12, 14.04.25 Кількість переглядів 23 Суми "злили"?! Скандал на тлі ударів ракетами!