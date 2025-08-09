ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2611
Час на прочитання
1 хв

Трамп і Путін зустрінуться на Алясці, нічний обстріл Харківщини: головні новини ночі 9 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Дональд Трамп та Путін

Дональд Трамп та Путін / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 серпня 2025 року:

  • Трамп назвав час і місце зустрічі з Путіним Читати далі –>

  • Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Білому домі Читати далі –>

  • Путін назвав умови для миру з Україною — WSJ Читати далі –>

  • Нічна атака дронами на Харківщині: є поранені та руйнування Читати далі –>

  • США, Україна та Європа готують спільну позицію перед зустріччю Трампа і Путіна — Axios Читати далі –>

