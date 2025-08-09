- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2611
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп і Путін зустрінуться на Алясці, нічний обстріл Харківщини: головні новини ночі 9 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 серпня 2025 року:
Трамп назвав час і місце зустрічі з Путіним Читати далі –>
Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Білому домі Читати далі –>
Путін назвав умови для миру з Україною — WSJ Читати далі –>
Нічна атака дронами на Харківщині: є поранені та руйнування Читати далі –>
США, Україна та Європа готують спільну позицію перед зустріччю Трампа і Путіна — Axios Читати далі –>