"Добрі новини": Зеленський і Трамп обговорили стан російської економіки

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом обговорив економічну ситуацію в Росії.

Про це він розповів під час брифінгу з журналістами.

За словами Зеленського, російська економіка погіршується. Хоча РФ продовжує отримувати доходи, вона витрачає значні кошти на війну, що є «доброю новиною» для України.

«І це добрі новини для нас тому, що вони витрачають кошти на свою воєнну машину. Тоді як їх економіка наразі перебуває у складному стані ще й потрібні гроші, їх обсяг зменшується, звичайно», — заявив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та командою прибув до Нью-Йорка для участі у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, у першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення українських дітей та щорічному саміті Кримської платформи.

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не готовий відповісти на питання, чи надаватиме США Україні гарантії безпеки, подібні до гарантій Європейського Союзу.

Проте він переконаний, що Україна здатна повернути всю свою територію до кордонів 1991 року. За його словами, для цього необхідна фінансова підтримка Європи та НАТО.