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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2690
Час на прочитання
1 хв

Трамп хоче послабити санкції проти «тіньового флоту», у Білому домі заперечили причетність до обмежень Starlink: головні новини ночі 15 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Танкер

Танкер / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 жовтня 2026 року:

  • В адміністрації Трампа заперечили причетність до обмежень Starlink в Україні — Axios Читати далі –>

  • Масована атака дронів на Кропивницький: кількість загиблих зросла Читати далі –>

  • Трамп хоче послабити санкції проти танкерів «тіньового флоту» — Reuters Читати далі –>

  • «Загинуть десятки мільйонів людей»: Портников назвав катастрофою повернення Трампа до влади Читати далі –>

  • Атака безпілотників на заході України: у двох містах пролунала серія вибухів Читати далі –>

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