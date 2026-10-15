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Трамп хоче послабити санкції проти «тіньового флоту», у Білому домі заперечили причетність до обмежень Starlink: головні новини ночі 15 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 жовтня 2026 року:
В адміністрації Трампа заперечили причетність до обмежень Starlink в Україні — Axios Читати далі –>
Масована атака дронів на Кропивницький: кількість загиблих зросла Читати далі –>
Трамп хоче послабити санкції проти танкерів «тіньового флоту» — Reuters Читати далі –>
«Загинуть десятки мільйонів людей»: Портников назвав катастрофою повернення Трампа до влади Читати далі –>
Атака безпілотників на заході України: у двох містах пролунала серія вибухів Читати далі –>
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