Трамп хоче позбавити країни НАТО права на захист за 5 статтею: деталі від Telegraph

Трамп пропонує позбавити захисту за Статтею 5 країни, що не платять 5% ВВП / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість реорганізації НАТО, спрямованої на покарання членів, які не виконують його вимог щодо фінансування.

Про це пише The Telegraph.

За інформацією видання, наразі Трамп розглядає «модель оплати за участь», яка може заблокувати союзників від прийняття рішень, зокрема, коли блок розпочинає війну.

Це одна з кількох ідей, які Трамп обмірковує після того, як союзники відхилили його вимогу направити військові кораблі для відкриття Ормузької протоки.

Джерела, близькі до Білого дому, повідомили, що президент США також розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини — крок, який він розглядав з моменту повернення на посаду минулого року.

«Розчарування, яке ми відчували у зв’язку з європейцями, було цілком реальним», — сказало джерело в адміністрації. «Жодній країні, яка не сплачує 5 відсотків, не повинно бути дозволено голосувати щодо майбутніх витрат у НАТО».

Усі держави-члени НАТО зараз витрачають щонайменше 2 відсотки свого ВВП на оборону, що є цільовим показником, встановленим Трампом.

Генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що лідерам доведеться викласти плани щодо досягнення наступної цілі в 5 відсотків на саміті в Анкарі пізніше цього року.

Згідно з пропозиціями, які розглядає Трамп, союзники по НАТО, які не досягнуть нової мети щодо витрат на оборону, можуть бути виключені з рішень щодо розширення, спільних місій та активації пункту про взаємний захист згідно зі статтею 5.

У The Telegraph зауважують, що рішення всередині НАТО вимагають консенсусу. Союзники по НАТО, ймовірно, заблокують будь-які зміни в цьому процесі, що спровокує подальше зіткнення з Трампом. Він погрожував повністю вивести США з країн Альянсу через розчарування Європою та відсутність підтримки Великою Британією конфлікту на Близькому Сході.

Раніше командир Третього армійського корпусу, генерал Андрій Білецький заявив, що не вірить, що 5 стаття дійсно змусить всі країни НАТО оголосити війну країні, яка гіпотетично нападе на члена Альянсу.

Путін може напасти на країну НАТО

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников попередив, що Путін готує пастку для НАТО в Естонії за сценарієм Криму та Донбасу.

Раніше есперт Сергій Кузан зазначав, що північно-східні райони Естонії можуть стати ціллю російської агресії. Зокрема, місто Нарва, яке є переважно російськомовним.

За інформацією Bild, РФ розгортає масштабну інформаційно-психологічну операцію проти Естонії, популяризуючи ідею створення так званої «Народної республіки Нарва»