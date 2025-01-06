Трамп може дистанціюватися від проблеми закінчення війни в Україні: дипломат назвав причину

Подібні дії від новообраного президента США вже можна побачити на інших прикладах.

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може дистанціюватися від проблеми російської агресії проти України, якщо побачить, що у нього не виходить домогтися швидкого закінчення бойових дій.

Таку думку висловив історик і дипломат Роман Безсмертний, інформує Еспресо.

"Єдине, чого я найбільше остерігаюся, аналізуючи, які кроки робив Дональд Трамп в складних ситуаціях із Північною Кореєю, Китаєм, коли з першого підскоку він не може нічого вирішити, тоді дистанціюється від ситуації", - заявив Безсмертний.

Дипломат зазначив, що подібні дії від новообраного президента США вже можна побачити на інших прикладах.

"І це вже зараз починає давати взнаки про себе, коли Трамп починає давати наряди: "От, хай там із Кім Чен Ином зустрічається Реджеп Таїп Ердоган. Хай із філіппінським президентом зустрічається китайське керівництво". Тобто він усувається, починає роздавати наряди", - заявив Безсмертний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна із Шольцом чи Трампом.

Крім того, ми раніше інформували, що закінчення війни в Україні через поступки Путіну створює ризики для Європи і НАТО.

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