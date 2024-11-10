Трамп "надто мудрий", щоб покинути Україну: що розповів міністр МЗС Франції

Трамп розуміє серйозність ситуації та не підтримає дії, які можуть призвести до територіальної анексії

Новообраний президент США Дональд Трамп продовжить підтримувати Україну, незважаючи на свої попередні заяви.

Про це стверджує міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю газеті Le Parisien.

За словами Барро, Трамп розуміє серйозність ситуації та не підтримає дії, які можуть призвести до найбільшої територіальної анексії за останні 75 років. Він також наголосив, що будь-яке мирне врегулювання має відбуватися з повагою до суверенітету України та інтересів європейських держав, без прийняття рішень, що ігнорують ці принципи.

Також читайте Франція надасть Україні ракети SCALP: про яку кількість йдеться

"Він занадто мудрий, щоб забути, що жоден справедливий та тривалий світ не може бути укладений за спинами українців та над головами європейців. Це закріпило б право найсильнішого, з дуже серйозними наслідками у Європі та інших регіонах світу", – додав Барро.

Нагадаємо, під час саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Серед ключових тем розмови – військова допомога Франції та підтримка України на шляху до НАТО.